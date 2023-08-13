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中國藝術家辦個展 把承德帶到紐約

記者和釗宇／紐約報導
劉靖一家三口都是中國傳統書畫藝術愛好者。(記者和釗宇／攝影)
劉靖一家三口都是中國傳統書畫藝術愛好者。(記者和釗宇／攝影)

來自中國河北承德的藝術家劉靖近日在曼哈頓的美華藝術協會456畫廊舉辦個展「水流雲在」，展示自己大量書畫作品。劉靖是第一位將承德「避暑山莊」內最著名的72景觀圖完整帶到紐約展覽的華人藝術家，他試圖用這樣一種方式向世界展示家鄉之美。

劉靖本次個展的提名取自清代康熙在避暑山莊所造36景中、他個人最喜歡的一處景觀。劉靖1980年代出生和成長在承德市京劇團大院內，從小衣食無憂，生活水平在當時的中國小城市中相對優越。不過，小城市的生活很單調，「避暑山莊」這座小城市中的巨大園林就成了當時承德市民幾乎唯一的遊憩去處。也因此，這座由滿清皇室精心打造的中國古典園林之集大成者，承載了劉靖太多的童年記憶與家鄉情懷。

「避暑山莊」內，由康熙和乾隆兩代帝王各自主持打造了36個景觀，劉靖此次帶來了他所創作的兩組、共72幅景觀畫作。畫作並未拘泥於純正的寫實派、印象派或中國傳統山水、工筆等藝術形式，而是以這些景觀的真實建築型態為藍本，在真實景觀周邊增加自己的寫意創作，比如樹木、花草、雲朵、小動物等。劉靖還介紹，所有72幅作品中的寫意部分都是由他和他的女兒劉乙千共同創作的。

這種自創的繪畫形式起源於2020年。劉靖說，疫情初起時，困居在家、心中憋悶，便開始對著家裡的八扇屏進行再創作，先臨摹，然後再附加自己的心中所想，效果意外地令人滿意。此後，他便開始在家描繪自己印象中的家鄉72景。劉靖表示，他在繪畫中不拘一格的風格主要是因為他並非科班出身，也不是行當中人，「由於無知，所以自由。」

劉靖的本職是英語教學，曾在「新東方」任職十餘年。他對書畫藝術的投入完全出於熱愛，而最初的啟蒙也得益於家庭環境。他介紹，曾經的曲藝界人士普遍愛好書畫，他的母親便經常在家以書畫自娛。在文革期間，很多名家被逐出北京、安排到了承德的曲藝團，更讓他從小就接觸過飽受傳統教育薰陶的行業精英，比如，他最愛的「張騫碑」體隸書，最初就是由曲藝團內一位拉胡琴的老先生帶入門的。

劉靖此次紐約行程獲美華藝術協會頒發「亞洲最傑出藝人獎」。他說，「畫故宮、頤和園的人很多。但畫避暑山莊的，只有我一個。」他還表示，更關心的是，如何才能把家鄉承德的美景更好地帶出國門，讓美國人也同享這份美麗。

劉靖現場演示隸書書法。(記者和釗宇／攝影)
劉靖現場演示隸書書法。(記者和釗宇／攝影)

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