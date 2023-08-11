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紐約盛大慶祝嘻哈50周年 這個文化如何誕生？

世界新聞網尤昱程／即時報導
西岸傳奇饒舌團體N.W.A。(美聯社)
西岸傳奇饒舌團體N.W.A。(美聯社)

紐約市今日將在洋基球場舉辦嘻哈50周年（Hip-Hop 50th Anniversary），陣容包括史努比狗狗（Snoop Dogg）、小韋恩（Lil Wayne）等30餘組嘻哈藝術家將共襄盛舉。

嘻哈是如何誕生？

紐約傳奇嘻哈歌手Jay-Z，他同時是一位成功的企業家(美聯社)
紐約傳奇嘻哈歌手Jay-Z，他同時是一位成功的企業家(美聯社)

嘻哈文化於50年前誕生，最早起源於紐約的南布朗克斯區。它是一種結合了音樂、舞蹈、詩歌和視覺藝術的文化運動，並且具有強烈的社會和政治意識。嘻哈的「四大元素」包括饒舌音樂（Rap）、塗鴉（Graffiti）、霹靂舞（Breakdancing）和打碟（DJing）等元素。

當時的紐約地景，犯罪事件層出不窮，毒品和貨幣伴隨著槍聲在街頭流通著。這些在街道上「討生活」的非裔少年雖被正常社會給拒之門外，但是他們的創意並沒有被限制住，把身處在貧困和社會動盪的生活壓力發洩在爭鬥和狂歡之中，而嘻哈文化也在這樣的時代背景下漸漸誕生。

不只槍枝暴力 也有文學造詣

擅長在歌曲中表達社會不公義的肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)。(美聯社...
擅長在歌曲中表達社會不公義的肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)。(美聯社)

在所謂嘻哈四大元素之中，饒舌音樂將嘻哈帶到了最遠的地方，不僅是目前主流樂壇中最流行的曲風，甚至可以在世界各地都聽見這樣的曲風類型；而饒舌音樂最大的核心特色即是反應自身生活，這也讓許多人容易將嘻哈與槍枝暴力、毒品畫上等號，導致這個音樂類型在發展之初就遇到社會輿論、政府管制的重重挑戰。

不過這並沒有停下嘻哈文化發展的腳步，透過音樂，愈來愈多年輕人發現那股無從訴說也無處發洩的憤怒力量，竟可以在其中得到解答，於是透過麥克風傳達出來的聲音逐漸多樣，他們說著罵著社會的不公，衝著撞著體制的桎梏。

嘻哈everywhere

菲董(Pharrell Williams)今年出任LV創意總監，為嘻哈跨足時尚的...
菲董(Pharrell Williams)今年出任LV創意總監，為嘻哈跨足時尚的最佳典範。(美聯社)

如今，嘻哈音樂的曲風逐漸多樣，反映在現今的生活水平與模式已與過往不同，而這個文化也早已變成一個產業，不僅僅在音樂界，甚至在體育界、時尚圈都能看見嘻哈的身影。

如果你想要更深入地了解嘻哈文化，以下是一些資源，可以幫助你慶祝這一重要時刻，或者更加了解這個文化運動：

紀錄片：觀看一些關於嘻哈文化的紀錄片，如《嘻哈革命》（Hip-Hop Evolution）和《布朗克斯：街頭少年音樂夢》（The Get Down）。這些紀錄片將帶你深入了解嘻哈的歷史和演變。

音樂：聆聽來自不同年代的嘻哈音樂，從早期的經典歌曲到現代的流行歌手。這將幫助你感受嘻哈音樂的多樣性和演變。

讀物：閱讀關於嘻哈文化的書籍，如《嘻哈一代》（Can't Stop Won't Stop）和《嘻哈是怎樣獲得文化影響力的》（How to Rap: The Art & Science of the Hip-Hop MC）。這些書籍提供了對嘻哈文化深入的分析和洞察。

參加活動：尋找當地或線上的嘻哈相關活動，如街舞表演、饒舌比賽或嘻哈講座。這將是與其他愛好者交流、學習和慶祝的好機會。

紐約市 毒品 洋基

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