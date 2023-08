紐約盛大慶祝嘻哈50周年 這個文化如何誕生？

西岸傳奇饒舌團體N.W.A。(美聯社)

紐約市 今日將在洋基 球場舉辦嘻哈50周年(Hip-Hop 50th Anniversary),陣容包括史努比狗狗(Snoop Dogg)、小韋恩(Lil Wayne)等30餘組嘻哈藝術家將共襄盛舉。

嘻哈是如何誕生?

紐約傳奇嘻哈歌手Jay-Z,他同時是一位成功的企業家(美聯社)

嘻哈文化於50年前誕生,最早起源於紐約的南布朗克斯區。它是一種結合了音樂、舞蹈、詩歌和視覺藝術的文化運動,並且具有強烈的社會和政治意識。嘻哈的「四大元素」包括饒舌音樂(Rap)、塗鴉(Graffiti)、霹靂舞(Breakdancing)和打碟(DJing)等元素。

當時的紐約地景,犯罪事件層出不窮,毒品 和貨幣伴隨著槍聲在街頭流通著。這些在街道上「討生活」的非裔少年雖被正常社會給拒之門外,但是他們的創意並沒有被限制住,把身處在貧困和社會動盪的生活壓力發洩在爭鬥和狂歡之中,而嘻哈文化也在這樣的時代背景下漸漸誕生。

不只槍枝暴力 也有文學造詣

擅長在歌曲中表達社會不公義的肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)。(美聯社)

在所謂嘻哈四大元素之中,饒舌音樂將嘻哈帶到了最遠的地方,不僅是目前主流樂壇中最流行的曲風,甚至可以在世界各地都聽見這樣的曲風類型;而饒舌音樂最大的核心特色即是反應自身生活,這也讓許多人容易將嘻哈與槍枝暴力、毒品畫上等號,導致這個音樂類型在發展之初就遇到社會輿論、政府管制的重重挑戰。

不過這並沒有停下嘻哈文化發展的腳步,透過音樂,愈來愈多年輕人發現那股無從訴說也無處發洩的憤怒力量,竟可以在其中得到解答,於是透過麥克風傳達出來的聲音逐漸多樣,他們說著罵著社會的不公,衝著撞著體制的桎梏。

嘻哈everywhere

菲董(Pharrell Williams)今年出任LV創意總監,為嘻哈跨足時尚的最佳典範。(美聯社)

如今,嘻哈音樂的曲風逐漸多樣,反映在現今的生活水平與模式已與過往不同,而這個文化也早已變成一個產業,不僅僅在音樂界,甚至在體育界、時尚圈都能看見嘻哈的身影。

如果你想要更深入地了解嘻哈文化,以下是一些資源,可以幫助你慶祝這一重要時刻,或者更加了解這個文化運動:

紀錄片:觀看一些關於嘻哈文化的紀錄片,如《嘻哈革命》(Hip-Hop Evolution)和《布朗克斯:街頭少年音樂夢》(The Get Down)。這些紀錄片將帶你深入了解嘻哈的歷史和演變。

音樂:聆聽來自不同年代的嘻哈音樂,從早期的經典歌曲到現代的流行歌手。這將幫助你感受嘻哈音樂的多樣性和演變。

讀物:閱讀關於嘻哈文化的書籍,如《嘻哈一代》(Can't Stop Won't Stop)和《嘻哈是怎樣獲得文化影響力的》(How to Rap: The Art & Science of the Hip-Hop MC)。這些書籍提供了對嘻哈文化深入的分析和洞察。

參加活動:尋找當地或線上的嘻哈相關活動,如街舞表演、饒舌比賽或嘻哈講座。這將是與其他愛好者交流、學習和慶祝的好機會。