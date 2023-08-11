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現代與古典的牡丹亭 「花綻、驚夢」兩場戲周六演出

紐約訊
〈花綻〉由亞裔年輕演員徐旺旺、SouJee Han、以及Stephanie Jeane Toussaint擔綱演出。（主辦單位提供）
〈花綻〉由亞裔年輕演員徐旺旺、SouJee Han、以及Stephanie Jeane Toussaint擔綱演出。（主辦單位提供）

〈花綻〉、〈驚夢〉兩戲是受崑曲經典名劇《牡丹亭》啟發的劇場製作，將於8月12日（周六）在曼哈頓上東城亨特大學的羅伊劇場演出，時間為：下午2點演出〈花綻〉＋〈驚夢〉，晚上7點演出〈花綻〉，歡迎前往觀賞。

〈花綻〉為原創英文劇本，由徐立青執寫，賀天丁導演，英文演出，描寫一位少女情思的現實與夢境。〈驚夢〉則為崑曲經典折子戲。包括〈遊園驚夢〉兩折，中文演出。

〈花綻〉描寫一位亞裔「酷兒」（Queer）女子，一晚在夢境與現實之間，遇見她過往所傾慕、卻沒有勇氣追求的酷兒對象，她的母親也在她的追尋過程中有了一番醒悟。〈驚夢〉出自明代劇作家湯顯祖所寫的《牡丹亭》，描寫閨秀杜麗娘一春日與侍女春香遊賞後花園，遊後睏倦入夢，夢中與一書生歡會，好夢斷醒。透過〈花綻〉和〈驚夢〉兩戲中英文不同的表演和詮釋手法，「現代 · 古典：牡丹亭」探索少女情思的現實與夢境這個主題，無論是在古代，還是現在，也藉此機會將典雅的崑曲介紹給更多的觀眾。

〈花綻〉由亞裔年輕演員徐旺旺、SouJee Han、以及Stephanie Jeane Toussaint擔綱演出。〈驚夢〉則由海外崑曲社賈永紅老師與資深曲友毛雪珍演出〈遊園〉，與海外崑曲社社長張東炘演出〈驚夢〉，樂隊由海外崑曲社音樂總監周鳴主笛，更邀請紐約著名音樂家助陣，包括王林松鼓板與小鑼、郭景強二胡、及孫麗琵琶。

「現代 · 古典：牡丹亭」，由紐約下城文化基金會、海外崑曲社、以及市立紐約大學亨特學院支持演出。

亨特大學羅伊劇場的地址為：119 E 68th St, New York, NY 10065，6號地鐵68街亨特大學站下車。「現代 · 古典：牡丹亭」的網址為：https://www.twotakespeonypavilion.com/，購票網址為https://www.eventbrite.com/e/two-takes-the-peony-pavilion-tickets-682270999927。

演出的票價為：下午2點演出〈花綻〉＋〈驚夢〉：20元；晚上7點演出〈花綻〉：10元。請透過

購票網址購票，歡迎使用「25OFF」的折價碼。

〈驚夢〉由海外崑曲社賈永紅老師演出〈遊園〉。
〈驚夢〉由海外崑曲社賈永紅老師演出〈遊園〉。

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