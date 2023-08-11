抓住夏日尾巴 享受長島騎行

考姆塞特州立歷史公園保護區提供了數英里的跑馬道、步行、慢行、遠足和自行車小徑。(記者劉梓祁／攝影)

儘管剛剛經歷過最高峰的高溫天氣，紐約客已在8月感到陣陣秋意。在這樣看來宜人但又短暫的日子裡，開始重新考慮各種戶外活動的方式，而單車騎行成為流行無論是城市還是郊外，總能看到騎行者穿梭於建築、森林或河流間，比如在中央公園小徑上欣賞樹木的美麗景色，或者沿著哈德遜河感受著微風拂過臉龐的底座。

在這樣的天氣下，行走不僅讓人們在這座戶外暢遊城市的各個角落，享受每年強調的寧靜與舒適，還能通過不同的視角遊賞城市，同時鍛煉身體、與愛人共度歡樂時光。一提的是，長島 是戶外活動和自然綠洲的聖地，也是騎行探索的絕佳地點。數百個公園和自然保護區中，存在著各種風景如畫的自行車步道 ，從悠閒的海濱小徑穿越蒼翠森林的陡峭山徑，值得擁有腳踏踏板、慢慢瀏覽。

考姆塞特州立歷史公園保護區提供了數英里的跑馬道、步行、慢行、遠足和自行車小徑。(記者劉梓祁／攝影)

考姆塞特州立歷史公園

考姆塞特州立歷史保護區公園(Caumsett State Historic Park Preserve)坐落風景優美的半島，延伸至長島海灣，提供了數英里的跑馬道、步行、慢行、遠足和自行車小徑，沿途可經過林地、草地、鹽沼岩石以及海岸線。此保護區占地1750英尺，以印第安人命名法命名，意為「積極岩石旁的地方」，且基本保持未開發狀態，有一條平緩的5.2哩環路小徑供人行走，還有一條通往海灘的小道，沿途基本被樹林包圍，不僅舒適清涼，還能呼吸新鮮空氣。

考姆塞特州立歷史公園保護區提供了數英里的跑馬道、步行、慢行、遠足和自行車小徑。(記者劉梓祁／攝影)

另外，遊人還可以觀賞各種野生動物和植物，比如時常出沒並穿梭在隊列的野生鹿群；同時還可以參觀歷史建築，如考姆塞特莊園(Caumsett Mansion)，一座建於1921年的大型豪華海景別墅。

貝斯佩奇州立公園有野餐設施、運動場、網球場、馬道、遠足和騎自行車小徑。(取自州府)

貝斯佩奇州立公園

貝斯佩奇州立公園(Bethpage State Park)以五個世界級高爾夫球場而聞名，其中包括著名的布萊克球場(Black Course)，曾舉辦過美國公開賽儲備等全球性賽事，同時園內還有野餐設施、運動場、網球場、馬道、遠足和騎自行車小徑。其中跑步路段長達數哩，沿途經過森林和田野綠地，是各種經驗水平的騎行者的首選；其中一條13哩單車徑，可穿越兩個狀態公園、兩個濕地保護區和兩個小鎮。

公園內的自然景觀包括草地、森林、湖泊和自然保護區，為遊客提供了休閒娛樂的場所，同時也提供了自然探索的機會。此外，還有音樂會、戶外電影、健身活動等各種活動和節日。

貝爾蒙特湖州立公園以湖泊景觀而聞名，擁有人工和天然的騎行自行車小徑。(取自州府)

貝爾蒙特湖州立公園

貝爾蒙特湖州立公園(Belmont Lake State Park)以湖泊景觀而聞名，擁有人工和天然的騎行自行車小徑，以及適合初學者選擇的簡單路線。騎行者可通過1.4哩的湖泊環路欣賞沿途風景，還可以選擇另一條9.9哩的路線；另外，院內還提供了划船、划艇、釣魚和觀鳥等活動，遊人亦可以在湖邊的徒步道上漫步，欣賞湖泊的美景。

夏季期間，湖上提供腳蹼船、划船和皮划艇出租，同時還有野餐區供遊客享受戶外活動和休閒時光。公園的自然景觀包括森林、草地和湖泊，周圍的植被覆蓋，為探索提供了自然機會。

赫克舍州立公園擁有20哩的小徑，騎行者可以體驗其長達3.3哩的單車環路。(取自州府)

赫克舍州立公園

赫克舍州立公園(Heckscher State Park)擁有20哩的小徑，騎行者可以體驗其長達3.3哩的單車環路，還可以通過模擬的綠地小徑公園延伸行程，沿途可以欣賞大南灣的風景。作為靠近大西洋的海灘，現場還可以放鬆、曬太陽、游泳和保護區等沙灘活動；公園也有釣魚、划船和划艇的設施，供人們在散步之餘享受水上項目。

赫克舍州立公園擁有20哩的小徑，騎行者可以體驗其長達3.3哩的單車環路。(取自州府)

在這片長島南岸的園地，人們還可以觀賞白尾鹿、各種鳥類等野生動物，同時設有野餐區、運動場地、兒童遊樂區和露營地，為家庭和遊客提供了多種休閒和娛樂場所娛樂選擇。