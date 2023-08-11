周末好去處／蝴蝶觀察及標記活動

布碌崙 (布魯克林)海洋公園聯盟(Marine Park Alliance)將於12日(周六)下午1時至2時在園內鹽沼自然中心(Salt Marsh Nature Center)舉辦蝴蝶觀察及標記活動，到場家庭會在專業人士指引下收集物種數據，其中包括減少中的黑脉金斑蝶，並用於全國性研究。聯盟希望透過這次活動，喚起人們對於保護這種脆弱物種的關注，同時提醒人們保護整個自然環境的重要性；其不僅是學習機會，亦是家庭間共同參與、合作的時刻。活動免費，詳情可參考rb.gy/8xf02。

可樂娜公園1964世博會回顧

市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於12日(周六)上午10時至11時30分，在法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)大地球儀景觀處，舉辦1964年世界博覽會歷史回顧活動，在專人帶領下認識公園歷史特色，並了解上世紀存在過的世博會元素。作為被華人熟知的公園，其曾見證無數重要時刻和精采活動，匯集了當時世界各國的精采文化和技術展示。活動旨在回顧歷史片段，感受曾經的時代氛圍。參與免費，詳情可參考rb.gy/h2wpi。

織藝工作坊動手創作

布朗士 波浪山(Wave Hill)公園將於13日(周日)上午10時至下午1時舉辦織藝工作坊，為到場各年齡人士講授織布機使用技巧，並帶領製作蜂巢細胞形狀的六邊形作品，並用紗線和蜜蜂掛件美化成品。活動不僅能夠展現創意，還能夠讓參加者了解幾何形狀的構成，創造出屬於自己的獨特作品。主辦方強調，無論初學者還是有經驗的紡織愛好者，都可以親身體驗充滿藝術和啟發的周末時光。活動免費，地點位於Kerlin Learning Center，詳情可參考rb.gy/f0mw7。

蘭德爾島電影放映

蘭德爾島公園聯盟(Randall's Island Park Alliance)將於13日(周日)晚上7時至11時，在園內舉辦電影戶外放映活動，使所有到場家庭得以在哈林河(Harlem River)沿線及城市天際線環境下，享受夜空下的電影之夜。當晚播放電影為動畫「鞋貓劍客」，在8時開始播放前，現場還將有拉丁舞教學環節。此電影充滿了歡笑、冒險和溫馨情感，無論年齡大小都能在其中找到共鳴。活動免費，地點位於80號球場，詳情可參考rb.gy/87sw5。