秦劍 獲世界華人影視優秀劇本獎

導演秦劍7月在加拿大溫哥華舉行的世界第二屆華人影視獎，以創作劇本「美國飛虎隊」獲得「優秀劇本獎」。(秦劍提供)

定居紐約長島的華人 電影導演秦劍，7月在加拿大 溫哥華舉行的世界第二屆華人影視獎，以創作劇本「美國飛虎隊」獲得「優秀劇本獎」。獲獎後秦劍表示，最大心願是能完成一波多折的「陳納德」電影拍攝，以告慰陳香梅女士在天之靈，也希望美中關係能恢復和諧。

秦劍執導的電視劇「戰火飛虎隊」受到好評。(秦劍提供)

世界第二屆華人影視獎，於7月10日至18日在加拿大溫哥華舉行，全球來自歐洲、美洲、澳洲、亞洲和中東等地區的126名代表，參加這次由「歐美影視協會」與「世界華人週刊」舉辦的活動，是海外華人影視界盛會。

導演秦劍7月在加拿大溫哥華舉行的世界第二屆華人影視獎，以創作劇本「美國飛虎隊」獲得「優秀劇本獎」。 (秦劍提供)

原籍重慶、畢業於北京 電影學院的秦劍，編導創作多種影視劇，曾任職於北京電影學院音像出版社、中國電影文化發展中心等，代表作有「黃埔情」、「中國遠征軍」、「史迪威將軍與中緬印戰場」等，備受好評。1992年導演電視劇「黃埔情」在北京中央電視台播出後，應台灣「中國兩岸影藝協會」邀請訪問台灣，該劇在台灣中華電視台播出。

2000年執導的作品 「史迪威將軍與中緬印戰場」，則由中央電視台中國國際電視總公司發行到美國、法國、韓國等歐美及東南亞地區。

2007年導演秦劍與陳香梅討論「陳納德」拍攝進度。(秦劍提供)

秦劍表示，1998年來美參加洛杉磯電影展，有機會結識來參展的飛虎隊陳納德將軍夫人陳香梅女士，因為秦劍執導抗戰電影的豐富經驗，陳香梅有意請他導演「陳納德」電影，此後多次應邀去華府水門大廈寓所討論和創作劇本，到1999年完成劇本，正式展開籌拍工作。

但沒有想到此後拍攝過程，風波迭起。因為必須去飛虎隊戰鬥過的中國戰場實地拍攝，需通過層層嚴審，還遇上中國駐貝爾格勒大使館被美軍機轟炸事件、美中南海撞機事件、九一一事件等等，劇本在2005年，才正式獲核批。

電影中的飛機都是一比一按當時飛虎戰機原型製作，拍攝內容求實逼真。(秦劍提供)

秦劍表示，劇本確定後展開資金籌措，擇勘場址場景，分別在湖南芝江與貴州黃平縣(舊州鎮)之間選擇，最後更因拍攝資金斷鏈而不幸告停。秦劍說，攝制組當年在湖南芝江整整39天日夜不停，在沒有意外發生情況下，完成主要飛行任務的外景攝製工作，飛機都是一比一按當時飛虎戰機原型製作，拍攝內容求實逼真。

紐約著名的華人影視導演秦劍近日在加拿大溫哥華獲得第二屆世界華人影視獎。這是紐約華人第一次獲此殊榮。 (秦劍提供)

這次在多倫多得獎，但秦劍最大心願還是沒能交卷的電影「陳納德」，他說，飛虎隊事蹟所代表的是美中合作最具體象徵，也是「美中英雄為人類留下的和平遺產」。如今兩國關係緊張，他希望等待關係改善後，盡快重新啟動完成「陳納德」電影，作為美中兩國重啟新頁的獻禮，完成陳香梅女士遺願。