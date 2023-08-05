美國華裔小姐完賽慶典 感謝參與者

20屆美國華裔小姐競選完賽慶典，在法拉盛舉辦。(主辦方提供)

第20屆美國華裔 小姐競選總決賽日前結束，入圍 佳麗經過多輪角逐後產生前三甲，分別為冠軍劉曉菲、亞軍張盈盈和季軍黎康怡；為此，活動主辦方於8月1日在皇后區法拉盛 舉辦完賽慶典，向三位華裔佳麗表示祝賀，並感謝各單位的付出和眾多志願者的支持。

該比賽由美國華裔小姐選美會主辦，於上月29日在康州舉行總決賽。比賽產生的前三甲為，來自廣東的冠軍劉曉菲，為20歲的市立大學亨特學院在讀大三學生，愛好包括跳舞、滑雪、游泳等；亞軍張盈盈出生於康州，為20歲的紐約電影學院學生，修讀電影表演；季軍黎康怡為19歲的石溪州大二年級學生，攻讀生物化學專業，立志成為一名醫生。

完賽慶典現場，主辦方向對此次比賽有卓越貢獻的合作方、贊助方和工作人員頒發表揚狀，以表彰其辛勤付出和專業態度。選美會表示，若沒有合作方的無私支持、贊助方的慷慨贊助，以及工作人員的專業協助，此次比賽的成功舉辦無法實現。

選美會共同創辦人兼營運總監阮健華表示，比賽順利結束離不開每個人的辛勤付出，因此感謝所有參與者，無論是觀眾、合作夥伴還是歷屆嘉賓和佳麗。

他說，「光輝廿載，生生不息」，這句話完美詮釋了華裔小姐選美會的歷程，自2002年以紐約為基地，一路風雨兼程直到迎來第20個年頭；未來將始終牢記「造就明日之星」的初衷，不僅為大眾帶來歡樂與喜悅，更著重促進少數民族文化的傳承、弘揚國際文化意識，並發揮積極的社會影響力。