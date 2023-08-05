美食＋表演＋文創 長島市首次台灣夜市 6日開張

TaiwanFest.NYC將於6日在長島市舉辦首場「台灣夜市」。(主辦方提供)

皇后區長島市 6日(周日)將迎來首次台灣夜市，由TaiwanFest.NYC主辦，以親近民生的夜市為主題，民眾可親自品嘗各式美食、在地飲品和手創品牌，現場更有台灣觀光推廣，夜市遊戲，歡迎大家前往體驗台灣之美。

去年首次舉辦的TaiwanFest.NYC獲得廣大迴響，今年擴大舉辦，每個月一場。從4月開始，已經在紐約街頭舉辦了四場活動。這次特別與長島市的文藝場所Culture Lab合作，推出結合表演、小吃、還有文創的活動。

現場有具代表性的台灣魯肉飯、鹹酥雞、熱炒、珍珠奶茶、臭豆腐、烤香腸，花式馬鈴薯等，還有不能錯過的夜市小吃刨冰、雞蛋糕，遊戲等等。除了美食，另有台灣新生代自創品牌和文創商品，呈現台灣美食與品牌力。

同時舞台還會進行一連串的表演。大紐約地區台灣同學會聯合會的歌唱比賽冠軍，紐約的台灣獨立樂團，專業亞太裔爵士樂 團，都會讓活動熱鬧滾滾。配上現場還販售啤酒，加上台灣小吃，真正營造出夜市的氣氛。

過去活動多是在白天舉行，這一次活動特別將在下午開始進行至晚上，時間為6日下午3時至晚9時，活動地點在Culture Lab LIC，地鐵 可搭乘7、E、M、G等線，到Court Square後步行至會場。

主辦方表示，若民眾反應踴躍，日後將會再加開場次，活動網站為www.TaiwanFest.NYC。