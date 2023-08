周末好去處／紐約獨立電影節

被譽為全美發展最快的電影節、紐約獨立電影節(Festival of Cinema NYC)於本周回歸,將從即日起至13日(周日)連續放映上百場獨立電影。該電影節旨在為全球新電影人提供曝光機會,電影內容涵蓋各種流派,基本都為世界首映和北美首映。除了放映之外,電影節還將在皇后區 公共圖書館森林小丘分館(Queens Public Library-Forest Hills),免費向公眾開放各式電影研討會和工作坊,並在牙買加表演藝術中心(Jamaica Performing Arts Center)舉辦頒獎典禮。詳情可參考:https://reurl.cc/AAe2MK。

布碌崙 海灘運動節

布碌崙(布魯克林)海灘運動節(Brooklyn Beach Sports Festival)將於8月5日(周六)上午9時至下午5時在康尼島(Coney Island)舉行,現場推出各項競技和非競技免費活動,包括健美操比賽(少年組、中年組和老年組)、拔河比賽、沙灘排球、俯臥撐、引體向上、玉米洞趣味活動等,方便各年齡段的民眾參加,是周末全家出行的不二選擇。本次運動街入口在西十街木板路(West 10th Street Boardwalk),詳情可參考:https://reurl.cc/jDjy9D。

小莎士比亞戲劇節

小莎士比亞戲劇節(The Little Shakespeare Festival)於本周登場,從即日起至20日(周日),每天在聖馬可地下劇場(Under St Marks Theater)上演莎翁劇目。由Frigid New York戲劇社推出的此次戲劇節,重點聚焦莎翁作品中展示性別多樣性的內容,甚至將廣為人知的男性角色,由非男性演員扮演,力求打破性別和文化限制。演出劇目包括「卡帕萊特夫人」(Lady Capulet)、「皆大歡喜」(As You Will)等。詳情可參考:https://reurl.cc/QXkEYO。

布碌崙綠岸電影節

連續12年舉辦的布碌崙綠岸電影節(Brooklyn's Greenpoint Film Festival)於本周回歸,從即日起至6日(周日)連續放映48部電影。本次電影節以「烏克蘭 的迴響」(Echoes of Ukraine)為主題,重點聚焦烏克蘭和波蘭題材影片,展映十部長篇和38部短片,並邀請電影主創現場和觀眾交流。放映地點為布碌崙14街東191號,現場提供免費小吃和飲料。詳情可參考:https://greenpointfilmfestival.org/。