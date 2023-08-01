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175隻狗200隻貓…棄養成常態 紐約動物收容所放不下了

世界新聞網／即時新聞
紐約市動物護理中心面臨超量收容問題，宣布不會再接收新的貓。（路透）
紐約市動物護理中心面臨超量收容問題，宣布不會再接收新的貓。（路透）

紐約一間動物收容所26日宣布收容動物過多，因此，除非動物須緊急治療或受政府要求，他們不會再接收新的貓。然而，從發布公告至今，仍有將近100隻貓被送到他們的收容所。

紐約市動物護理中心（Animal Care Centers of NYC，ACC）是一個非營利組織，在曼哈頓、布碌崙（布魯克林）、布朗士和史泰登島設置據點，收容各種被棄養的動物。

紐約市動物護理中心的收容量相較去年同時間已經增加了70%，但這完全沒有改善收容所爆滿的問題。「我們這裡大概可以容納75隻狗和100隻貓，但現在已經有175隻狗和200隻貓了。」紐約市動物護理中心曼哈頓分部主管（admissions supervisor）布洛姆奎斯特（Dorothy Blomquist）無奈的表示。

從今年一月開始，有2918隻寵物從紐約市動物護理中心的各處收容所被領養，但同段期間內，他們又接收了7493隻動物，其中包含貓、狗、天竺鼠和兔子。

然而紐約市動物護理中心並不是唯一一個超量收容的收容所，紐約州內許多動物收容所都面臨著相同的情況。這個不斷加劇的問題，加上原本就嚴重不足的人力，導致收容所的員工工作量加重。許多人每周需要工作60個小時，因此苦不堪言。

動物救援組織NYC Second Chance Rescue的創始人布魯克斯（Jen Brooks）認為問題的根源是紐約州高昂的生活成本。布魯克斯表示，近年來寵物飼料及醫療費用不斷上漲，很多人經濟狀況本來就不樂觀，只能忍痛棄養寵物。

為了鼓勵民眾多領養寵物，紐約市動物護理中心已經將寵物領養費調低，並提供人們前往收容所的車馬費。同時，他們還表示準備給寵物主人提供免費的飼料。

但這些措施似乎不足以改善收容所爆滿的現象。「現在的社會中，養寵物對很多人來說已經成為一種奢侈。」布魯克斯說道。

紐約市 紐約州 曼哈頓

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