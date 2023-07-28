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周末好去處／總督島紐約詩歌節

記者許君達整理

每年7月的最後一個周末，紐約詩歌協會(PSNY)都會邀請各種團體來到總督島參加詩歌節，活動包括朗誦會、研討會、開放麥(open mic)、裝置藝術、表演、寫作、兒童節目等，還有啤酒花園以及食品和圖書售賣的攤位。周末上島的遊客可以在詩歌的陪伴下、在有樹蔭的草地上度過一個精神和物質都能被滿足的假日。詩歌節開放時間為29日(周六)和30日(周日)上午11時至下午6時，地點位於總督島上校綠地(Colonels Row Green)。如欲參與詩歌節表演活動，登錄https://reurl.cc/M8gbz4。

樂高迪士尼城堡壁畫展

為慶祝迪士尼成立百年，樂高全新推出聯名款套裝「迪士尼城堡」，紐約藝術家特謝拉(Kristin Texeira)以此為靈感，創作了一幅巨大的城堡主題櫥窗壁畫的框架，邀請有小朋友的家庭在28日(周五)至30日(周日)，前往曼哈頓海港(Seaport)的17號碼頭共同用樂高拼板完成這個作品。即使不能到場，也可以登錄https://www.lego.com/en-us/kids在線「創作」。活動時間28日至30日每天早10時至晚8時，地址曼哈頓南街(South St.)17號碼頭。

曼哈頓海港海灘節

曼哈頓南街海港(The Seaport)將在本周末舉辦海灘節，把16號至17號碼頭之間的東河岸邊變成一片臨時海灘，並在沙灘上提供免費的躺椅、遮陽傘和各種沙灘玩具，讓市民不必遠行就能享受到陽光海灘的夏日樂趣。此外，臨時海灘旁的舞台會一直奉上各種風格的現場音樂表演。海灘節地址曼哈頓南街(South St.)89號海港廣場(Seaport Square)，開放時間為29日(周六)上午10時30分至晚10時、30日(周日)正午12時至晚9時30分。活動免費，需提前報名https://reurl.cc/dDggqM。

布碌崙大橋歷史講解

市公園局的專業導覽員將在29日(周六)免費帶領遊客行走歷史悠久的布碌崙(布魯克林)大橋，並講述與這座紐約市史上第一座跨東河(East River)大橋有關的歷史點滴，以及它在設計和建造時的各種趣聞軼事。活動免費，集合地點布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)內、福曼街(Furman St.)交舊富爾頓街(Old Fulton Street)處。時間為29日(周六)上午11時至中午12時30分，詳情可致電(646) 398-1479諮詢。

曼哈頓 迪士尼 布碌崙

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