紐約市立博物館建館百年 特展講述紐約成長史

與第五大道上諸多世界級的大博物館相比,紐約市立博物館側重於「紐約市」這個主題。(紐約市立博物館提供)

2023年迎來建館百年的紐約市 立博物館 (Museum of the City of New York),現正舉辦特展「這裡是紐約:藝術與流行文化中的紐約100年」(This Is New York: 100 Years of the City in Art and Pop Culture),用精巧的策展和敘事,將館藏文物、歷史背景介紹,以及多種形式的聲光效果集合成章,從城市空間與文化活動之間互動關係的角度呈現一個血肉豐滿的紐約成長史。

「這裡是紐約」特展從文化和藝術領域的視角呈現紐約的百年歷史。(紐約市立博物館提供)

在曼哈頓 第五大道上著名的「博物館一英里」(Museum Mile)路段上,紐約市立博物館距離城中心最遠,與享譽全球的大都會博物館和古根漢美術館相比起來,似乎有些默默無聞。不過,作為一個同樣擁有世界級藏品與策展水平的「地方性」博物館,「紐約故事」講得最好的,別無分號。

1923建館今藏品75萬件

1923年,出生於蘇格蘭的歷史學家Henry Collins Brown在現為市長官邸的瑰西園(Gracie Mansion)創建了紐約市立博物館。1926年,博物館租用西57街的藝術大樓舉辦首個展覽「舊時紐約」(Old New York),由於場地所限,館方決定新建永久性展館,並於次年成功籌款200萬元,獲得市府出讓的位於第五大道北段、靠近哈林區的一處土地,即今天的地址。

建設工程從1929年延續至1932年,建築採用喬治亞風格的設計,外立面採紅磚和大理石,中軸線兩側門窗完全對稱。1967年,該建築被紐約市列為地標建築。目前,館內藏品總數約75萬件,包括超過40萬張歷史照片、20萬件百老匯劇院收藏、2萬6000件服裝、1萬5000張版畫等。

展覽用藝術作品表達在紐約這座城市中生活的種種。(紐約市立博物館提供)

從文化和藝術視角呈現

百年館慶特展「這裡是紐約」占據了一整層樓的展覽空間,展示了來自電影電視、視覺和表演藝術、音樂、文學和時尚界的聲音,他們用各自的視角對紐約所在的這個無時不刻激發著全世界想像力的都會空間做出了各種闡釋,呈現了一個綜合且動人,有時又有些滑稽的城市敘事。

「這裡是紐約」分為三個展廳。第一個空間「城市的節拍」(Tempo of the City)探索了藝術家們在街道和地鐵中描繪紐約生活的方式,同時表達了敘述者們在融入這座城市熙熙攘攘的人流中時所能被激發起的各種情緒——無論是歡樂還是疏離、也不管是恐懼或是自豪。第二個空間為「家在紐約」(At Home in New York),主要展示文學和藝術作品,它們真實地呈現了在這座擁有超過800萬人口的都市安家落戶所要面臨的獨特挑戰、以及機遇。第三個空間為「目的地:紐約」(Destination: NYC),廳內展示的藝術作品主要呈現了紐約的聚會和公共活動空間、充滿活力的獨特夜生活場所以及標誌性的公園和水岸。

特展還有一個專門的沉浸式展廳,用老電影的鏡頭帶觀眾領略紐約。(紐約市立博物館提供)

「你在這裡」沉浸式體驗

特展附帶的一個特別展廳「你在這裡」(You Are Here),提供了一個擁有16塊屏幕的沉浸式體驗空間,特別選取了20世紀拍攝的數百部有關紐約的老電影,為觀眾呈現電影鏡頭中的紐約。電影資料的來源不僅包括好萊塢大片和經典電影,也包括知名度不那麼高的獨立電影、紀錄片和實驗性作品。廳內還設一個講解單元「來自城市的場景」(Scenes from the City),介紹在過去一個世紀中紐約的街道空間和景觀曾如何被用作電影的場景。

敘述的主體來自電影、表演、文學、美術等等領域。(紐約市立博物館提供)

紐約市立博物館地址為曼哈頓第五大道1220號,開放時間每周四早10時至晚9時、周五至周一早10時至下午5時,周二周三閉館,票價成人20元、65歲以上老人及學生14元、19歲及以下青少年免費。百年紀念特展從即日起一直持續到2024年7月,除此之外,現在還有「今日紐約:我的家」(New York Now: Home)、「信念之城」(City of Faith)、「紐約的食物」(Food in New York)、「紐約的內核」(New York ar Its Core)等主題展正在與觀眾見面。