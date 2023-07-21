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周末好去處／最後一屆紐約人體彩繪日

記者胡聲橋整理

藝術家戈魯布(Andy Golub)23日(周日)中午12時至下午4時將在曼哈頓聯合廣場(Union Square)公園的北廣場舉辦第十屆，也是最後一屆紐約市人體彩繪日活動，紐約市這一具有標誌性的藝術活動也將落下帷幕。十年前，戈魯布開始在裸體人體上作畫，他的公開作畫活動讓圍觀者感到震驚，他也曾被紐約警察逮捕。由於其他畫家也想加入，他索性創立了紐約市人體彩繪日，作為對藝術和人性的慶祝。多年來，人體彩繪日活動還在哥倫布圓環、華盛頓廣場、時報廣場等地舉行。

布碌崙六呎平台藝術展

夏季六呎平台藝術展今年重回布碌崙(布魯克林)登波區(Dumbo)的華盛頓街(Washington Street)；本月直到8月19日(周六)的每個周六中午12時到下午6時，由登波改造區與布碌崙藝術委員會(Brooklyn Arts Council)合作舉辦的第三屆藝術展，將在華盛頓街路口展出六位布碌崙藝術家的實驗藝術和表演。這些藝術家們將在一個六呎見方的平台上展示他們的作品或進行表演，主題包括移民生活和廢棄物產生等。藝術展免費，由於是戶外活動，具體安排將視天氣情況而定，可登錄網站https://reurl.cc/Yenz6n查詢。

「年輕的畢加索在巴黎」

在畢加索逝世50周年之際，古根漢博物館(Guggenheim Museum)日前推出名為「年輕的畢加索在巴黎」的展覽。1900年秋，畢加索第一次來到巴黎，這座「光之城」很快吸引了這位 19歲的年輕畫家並成為他靈感的主要來源。這次展覽重點展出了畢加索的代表作「煎餅磨坊的舞會」(Le Moulin de la Galette)，展覽還包括一小部分油畫和素描。古根漢博物館營業時間為每周日至周五早11時至下午6時，周六為早11時至晚8時，其中周六晚6時到8時可免費入場，請登錄https://reurl.cc/x7kRG1訂票，地址是曼哈頓第五大道1071號。

探索「看不見的世界」

美國自然歷史博物館正在舉辦一個全新的沉浸式展覽，名為「看不見的世界」。這個探索了各種規模的生命網絡，包括一些對人類眼睛來說太快、太小或太慢的事物。在參與展覽的過程中，觀眾將成為故事的一部分，觀眾的動作會影響周圍的投影。這個展覽的主題包括神奇的地下世界、茂密的巴西熱帶雨林、蜻蜓是如何捕食物的、密集的衛星網絡、人體的神經系統、候鳥的遷徙、文化豐富的中央公園等。自然歷史博物館每日早10時至下午5時營業，地址是200 Central Park West，可登錄https://reurl.cc/lDM1Zq訂票。

布碌崙 博物館 紐約市

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