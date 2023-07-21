登上沃弗特里號大帆船 穿越回19世紀紐約港

大帆船沃弗特里號船頭。(南街海港博物館提供)

曼哈頓 下東城的16號碼頭(Pier 16)停靠著一艘19世紀的大帆船。潔淨的甲板和桅桿，整齊的船帆和索具，一應俱全的航海設施和工具，都仿佛讓人穿越到了19世紀的紐約港。這艘1885年建造的沃弗特里號(Wavertree)大帆船曾四次環繞地球航行，是一艘命運曲折、有靈魂的大帆船。現在，這艘19世紀的大帆船在花費巨資進行修復後，永久停靠紐約港，對公眾開放。

在海上航行的大帆船沃弗特里號。(南街海港博物館提供)

命運多舛 令人唏噓

1885年建造於英國南安普頓(Southampton)的沃弗特里號擁有一段有據可查、讓人驚歎的歷史。該船作為一艘大貨船，曾四次環繞地球航行，運載過各種各樣的貨物。1896年，這艘船曾停靠紐約港，是當時停泊在紐約港的數百艘同類船隻之一。

大帆船沃弗特里號船體內部。(南街海港博物館提供)

1910年，在航行了24年之後，沃弗特里號在南美洲最南端的合恩角(Cape Horn) 遭遇大風暴，桅桿被吹倒，結束了貨輪生涯。當時人們沒有拋棄這艘船，而是將其用作浮動倉庫。這艘船後來在南美被用作運沙船。那裡的碼頭工人將其稱為「el gran Valero」，即偉大的帆船，因為即使沒有桅桿，它仍是一艘卓越的大帆船。

1968年，紐約南街海港博物館 (South Street Seaport Museum)改變了沃弗特里號的命運，他們買下了這艘船，將其拖到紐約，從此成為南街(South Street) 「船之街」的標誌性古帆船。

在船塢修復中的大帆船沃弗特里號。(南街海港博物館提供)

經歷返修 華麗變身

有著130多年歷史的沃弗特里號帆船由鉚釘鍛鐵建造而成，是19世紀後半葉帆船貨輪的典型代表，在「帆船時代」，曾有過數十艘同類貨輪同時停靠在曼哈頓南街，從炮台公園到布碌崙(布魯克林)大橋排成一片桅桿森林的壯觀場面。

大帆船沃弗特里號上整齊的索具。(南街海港博物館提供)

2016年，紐約市對沃弗特里號進行大規模修復。修復工 作在史泰登島的卡德爾干船塢(Caddell Dry Dock)進行。這項修復工程耗時五個月，在船隻離開水的情況下，對船體進行了大面積維修，同時還更換了兩層甲板和大部分索具。這次修復使沃弗特里號幾乎恢復到了1910年最後一次航行時的狀態。

大帆船沃弗特里號的休息室。(南街海港博物館提供)

這次修復耗資1300萬元，由市設計和建造局負責，市文化事務局提供全部資金。南街海港博物館館長布爾韋爾(Jonathan Boulware)在談到這個修復項目時說，由市政府出資修復一艘古帆船，這在美國還沒有過先例。 他說沃弗特里號是造就紐約的船隻，他很高興大帆船能回到博物館，回到「船之街」。

大帆船沃弗特里號夜景。(南街海港博物館提供)

海港博物館鎮館之寶

南街海港博物館位於歷史悠久的海港區(Seaport District)中心，保存並詮釋了紐約作為一個偉大港口城市的歷史。該博物館成立於1967年，包括海事資料圖書館、畫廊、19世紀印刷車間等，最令博物館自豪的是它擁有一支歷史悠久的船隊，除了鎮館之寶1885年的沃弗特里號大帆船，還有1908年的燈船Ambrose號、1930年的拖船W.O. Decker號和1885年的縱帆船Pioneer號。

遊客參觀大帆船沃弗特里號。(南街海港博物館提供)