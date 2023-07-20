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入行近30年 古天樂：盼演更多小人物

記者張心／紐約報導
古天樂表示，他會挑一些香港小眾的題材和人物去拍攝，希望看到更多沒嘗試過的角度和新故事。(記者張心／攝影)
古天樂表示，他會挑一些香港小眾的題材和人物去拍攝，希望看到更多沒嘗試過的角度和新故事。(記者張心／攝影)

香港影星古天樂攜新片「送院途中」(Vital Signs)，19日於曼哈頓林肯中心(Lincoln Center)，出席在紐約亞洲電影節(New York Asia Film Festival)的活動；他在接受本報專訪時表示，有感疫情期間醫護人員救死扶傷的精神，在該片中首次挑戰出演香港救護員，希望未來能夠接演更多社會小人物的故事。

作為香港影視界標誌性人物，古天樂入行近30年來，扮演過無數角色，從早期「神鵰俠侶」的楊過、「尋秦記」的穿越者、「單身男女」中的金融新貴、再到近些年「竊聽風雲」等動作片中的警察等，透過飾演這些角色，在不同的人物故事中，體驗他們光鮮亮麗的人生，但其實古天樂表示，他在近幾年，卻更想嘗試更加小眾的電影題材和人物故事。

「我其實會挑一些香港小眾的題材和人物去拍攝。」古天樂表示，香港這幾年觀眾的口味發生了很大的變化，相較於以前傳統的香港警匪題材，新晉導演會選擇本地題材來拍攝，進而深度刻畫本地人生活，「我希望看到更多沒嘗試過的角度和新故事，也更願意扮演這些新角色」。

「送院途中」的救護員，恰好滿足了古天樂的想法，他說，自己過去沒演過救護員，香港電影也很少聚焦此類故事，但疫情期間往來的救護車、奔赴在一線的醫護人員，使他愈發感受到救護職業的偉大與關鍵。

「坦白說，相比於警匪片的驚心動魄，觀眾可能會覺得救護員的生活比較悶，但香港電影需要更多不同的題材，尤其這個劇本不僅僅在探討表面的救人工作，也是更深層在挖掘救護員的生活，展現一種『能救人卻不知如何自救』的孤單和無助。」

片中由古天樂飾演的救護員，一心救死扶傷，無論多危難的境地都堅持正義原則，這與一味謀求升官發財的上司形成反差，卻也折射出香港社會平凡打工人面對的現實困境。

古天樂(左)、導演卓韻芝攜新片「送院途中」，於19日出席紐約亞洲電影節活動。(記...
古天樂(左)、導演卓韻芝攜新片「送院途中」，於19日出席紐約亞洲電影節活動。(記者張心／攝影)

身兼該片導演、編劇的卓韻芝回憶，創作的源頭是一位救護員朋友送給她的救護車，這使她開始想像他們的生活究竟是怎樣。

「我們不希望把救護員刻畫成不接地氣的英雄，而是想真實地記述他們的生活」，卓韻芝表示，很多救護員因為工作繁忙，吃飯都只能拚命地快速解決，然而這種高壓的狀態，在香港的很多職業都存在，「香港是個壓力很大的城市，我們相信大家看完都會有共鳴，進而學會以同理心，看待自己和身邊的人。」

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