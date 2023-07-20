紐約亞洲電影節 古天樂獲亞洲之星傑出貢獻獎

古天樂(左二)於19日晚獲得紐約亞洲電影節頒獎。(記者張心／攝影)

2023年「紐約亞洲電影節」(New York Asian Film Festival)目前正在曼哈頓 林肯中心(Lincoln Center)舉辦，香港 影星古天樂19日獲頒本屆電影節「亞洲之星傑出貢獻獎」(Extraordinary Star Asia Award)，感恩之餘也承諾未來將繼續於全球推廣香港電影。

古天樂於當日參加新片「送院途中」(Vital Signs)的首映會，獲電影節主辦方頒發最高獎「亞洲之星傑出貢獻獎」。

古天樂表示，獲得該獎是一項榮譽，也是信任，未來他會謹記獎項所賦予的責任，做好香港電影、亞洲電影的全球化推廣工作，並找尋新的創作方向、拍攝更多有價值的新電影。

古天樂(左三)於19日晚獲得紐約亞洲電影節頒獎。(記者張心／攝影)

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩表示，古天樂作為香港傑出人才，擁有非凡的藝術才華，很榮幸能夠有他來參加本屆「紐約亞洲電影節」，這為香港與紐約的電影、文化、人才交流，起到了極大的促進作用。

電影節總監傑米爾(Samuel Jamier)說，很榮幸邀請到古天樂、導演卓韻芝來到影展 ，多年來，香港電影已經融入該影展的DNA，多部影片早已售罄一空，展現了紐約觀眾對香港電影的喜愛。

古天樂此番憑藉新片「送院途中」榮獲該獎項，電影講述不顧個人安危、堅持救人至上原則的平凡救護員，以及強調利己主義、只管晉升的上司交鋒的故事，展示當下香港打工人的抉擇與迷茫。與此同時，他與郭富城、劉青雲主演的新片「掃毒三人在天涯」(The White Storm 3: Heaven or Hell)也亮相本次電影節。