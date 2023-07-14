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染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

周末好去處／「水之日」免費玩水

記者和釗宇整理

紐約市15日(周六)將迎來第16屆水之日(City of Water Day)，海濱聯盟(Waterfront Alliance)將聯合紐新河港項目(New York–New Jersey Harbor & Estuary Program)，在大紐約地區設置上百個水上活動點，如皮划艇、帆船、釣魚、海岸線勘探、海邊騎行、音樂表演，既能為民眾帶來歡樂，又極富教育意義；此外，Seaport District還將舉辦以水為主題的藝術展；民眾可登錄網站https://reurl.cc/VLneNZ查詢所有活動的時間和地點，部分活動需提前註冊。

美食歌舞慶法國國慶

法國學院聯盟(French Institute Alliance Française)將於16日(周日)中午12時至下午5時在曼哈頓舉辦法國國慶日慶祝活動，該活動至今已舉辦20多年，是紐約市最為盛大的法國國慶日慶典；主辦方表示，今年的活動將在曼哈頓59街至63街的麥迪遜大道(Madison Avenue)路段回歸，將帶來精采的慶祝儀式和音樂舞蹈表演，百老匯音樂劇紅磨坊(Moulin Rouge! The Musical)也會搬上街頭，民眾也有機會享受一系列家庭活動，包括抽獎、觀影等，還有超過50個法國美食攤位；活動免費，詳情請登錄https://reurl.cc/51XVzM查看。

NASA太空體驗近尾聲

由NASA協辦的太空體驗展「Destination Cosmos」16日將迎來紐約市最後一日展出，觀眾可在展覽中從心的角度體驗地球的魅力，參觀者將通過13個不同的序列在太空中旅行，人們可以看到20世紀60年代的太空競賽時代，前蘇聯太空人加加林(Yuri Gagarin)首次載人航天飛行和美國太空人阿姆斯壯(Neil Armstrong)首次登上月球，還有機會潛入木星中心，滑過土星環，並探索更遠的太陽系邊界，體驗宇宙的浩瀚。展覽時間為16日下午2時至6時，地點是Hall des Lumières藝術展覽館，民眾可登錄網站https://reurl.cc/RzR8zx訂票。

與園藝師遊石楠花園

北曼哈頓公園(Northern Manhattan Parks)、翠恩堡公園信託(Fort Tryon Park Trust)將於16日下午1時至2時在曼哈頓石楠花園(Heather Garden)舉辦活動，將邀請園藝設計師布蘭茲(Ronda Brands)介紹當季特殊植物，幫助民眾了解園藝設計背後的故事；據了解，石楠花園擁有超過600種植物、樹木和灌木；本活動免費，主辦方希望有意參加的民眾發郵件至hgtour.eventbrite.com提前註冊，但並不強制，詳情可登錄https://reurl.cc/940yqX查看。

太空人 曼哈頓 紐約市

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