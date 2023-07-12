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受國務院邀請 台灣舞蹈團攜新作「冰河時期」赴美展演

記者許君達／紐約即時報導
演員在台北經文處內現場表演「冰河時期」片段，令觀眾提前一飽眼福。(記者許君達／攝影）
演員在台北經文處內現場表演「冰河時期」片段，令觀眾提前一飽眼福。(記者許君達／攝影）

入選美國國務院「中央舞台」(Center Stage)巡演計畫的台灣「滯留島」舞蹈劇場近日攜參演劇目「冰河時期」抵達紐約，將在美國文藝界最負盛名的「美國舞蹈藝術節」(American Dance Festival)以及雅各枕舞蹈藝術節(Jacob’s Pillow Dance Festival)進行展演。

「冰河時期」由多國藝術家攜手創作，靈感來源於將世界冰封了三年的新冠疫情。舞者用極富衝擊力的肢體動作試圖表達一種人類在面對疫情的封閉與停滯狀態時的心境，既有封閉圈小環境內部的掙扎和衝突，也充滿了對於與外界溝通、與不同區域的人們建立聯繫的渴求。

「冰河時期」的舞者團隊由身障者與無障者共同構成，他們各自用坐姿和站姿起舞，卻能相互融通。今年的「中央舞台」計畫在台灣總共只邀請2個團體赴美展演，但在全台範圍內共收到了超過100份申請。「滯留島」藝術總監張忠安介紹，美國不僅是一個重視人權的民主國家，同時也講究對於不同人群以及少數群體的平權。根據他自己的觀察，張忠安認為「滯留島」吸引美國人的最大特點也許就在於「障」與「非障」者之間的交互共融，以及在團隊中的平等貢獻。「那些坐在輪椅上、貌似不太會成為職業舞者的人，竟然如此自信而專業地走上舞台」，是最能打動人的部分。

「中央舞台」由美國國務院教育文化事務局發起，至今已舉辦六季。2022至2023年度邀請6個來自台灣、阿根廷和亞美尼亞的當代音樂及舞蹈劇場表演團體到美國各地演出，並通過台上演出以及台下工作坊等形式與美國觀眾互動交流，以增進美國人對世界的認知。

「冰河時期」全長55分鐘，由四名舞者共同完成。7月18日和20日將在北卡州杜倫(Durham)的美國舞蹈藝術節上演出，詳情https://reurl.cc/WGzeqx；還將於7月26日在麻州西南部靠近紐約州府奧伯尼(Albany)的雅各枕舞蹈藝術中心演出，詳情https://reurl.cc/M8WYX3。

台灣「滯留島」舞蹈劇團訪美巡演。(記者許君達／攝影)
台灣「滯留島」舞蹈劇團訪美巡演。(記者許君達／攝影)

冰河 國務院 疫情

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