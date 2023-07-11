紐約夏季餐館周7/24開跑 600家參與

2023「紐約夏季餐館周」將從7月24日至8月20日舉行。(取自餐館周官網)

2023「紐約餐館周」(NYC Restaurant Week)夏季活動，將從7月24日(周一)至8月20日(周日)舉行。紐約市 五大區共有600多家餐館參加這個餐館周夏季活動，一般性的訂餐日前已正式開始。

本次夏季餐館周參與餐館將以30、45或60元的固定價格，為食客提供包括兩道菜的午餐或三道菜的晚餐。承辦餐館周活動的市旅遊局(NYC & Company)表示，這次夏季餐館周將提供60種不同風格的菜餚，向食客提供平時享受不到的折扣，給食客一個探索紐約美食大好機會。

2023「紐約夏季餐館周」將從7月24日至8月20日舉行。(取自餐館周官網)

為了幫助食客選擇，「紐約餐館周」主辦者通常按紐約五大區分，比如「Best of the Boroughs」，或者按不同的飲食主題，比如亞洲體驗、非洲體驗 、拉丁美洲體驗，或者按奢華、家庭聚餐、兩人浪漫餐為主題來安排飲食。

2023「紐約夏季餐館周」將從7月24日至8月20日舉行。(官網)

根據往年餐館周的經驗，主辦方提醒食客要盡量提早計畫、訂餐。需要注意的是，外賣和外送不是2023年夏季紐約餐廳周的組成部分。在餐館周就餐使用萬事達卡 ，花費45元以上還可以再享受10元優惠。

2023「紐約夏季餐館周」將從7月24日至8月20日舉行。(官網)

「紐約餐館周」已經有31年的歷史，每年分夏季和冬季兩次舉行，已成為紐約市食客體驗的一個流行項目，深受居民喜愛。

根據NYCGo.com的介紹，從1992年舉辦紐約餐館周以來，有五家餐廳一直參加餐館周活動；其中兩家是位於曼哈頓華埠 的麒麟金閣(Golden Unicorn)和金豐酒樓(Jing Fong)，其他分別是Fraunces Tavern、Sylvia’s 和Union Square Café。若想了解哪些餐館參與餐館周活動，並想提前訂餐的話，請登錄網址：https://reurl.cc/N0Oa6k。