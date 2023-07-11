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中華美國僑社書畫院發表新作品集 百餘人同慶

記者許君達／紐約報導
中華美國僑社近日發布國際書畫巡展作品集。(記者許君達／攝影)
中華美國僑社近日發布國際書畫巡展作品集。(記者許君達／攝影)

中華美國僑社近日在曼哈頓華埠的孔子大廈舉辦「『光耀中華 協和萬邦』國際書畫論壇暨書畫巡展作品集」新書發布會。活動當日，百餘名書畫創作者及僑團人士到場同慶。

中華美國僑社創會主席、總策畫黃子牧介紹，「光耀中華 協和萬邦」系列書畫巡迴展2019年開啟，此前的三次展覽分別在中國西安、加拿大多倫多以及紐約舉辦。本次發布的作品集，收納了此前展出的由70餘名創作者奉上的400多幅作品，作品集使用高質量銅版紙，將所收納的作品用高清晰度的畫質影印於其上。黃子牧介紹，主辦系列展覽的目的是在全球範圍內弘揚中華傳統文化，吸引更多華人參與，並藉巡展的機會搭建全球僑社溝通聯絡的橋梁。

中華美國僑社書畫院院長陳偉區介紹，參加展覽的創作者以書畫院會員為主，既有職業書畫家也有業餘愛好者，創作形式包括中國書法、國畫，也有西洋油畫，無論水平高低，重在參與為要。

據了解，「『光耀中華 協和萬邦』國際書畫論壇暨書畫巡展作品集」將免費贈送給多家圖書館和文化機構收藏。此外，中華美國僑社還計畫於今年在紐約舉辦中秋慶祝活動，以及10月的最新書畫展，具體安排正在策畫中。

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