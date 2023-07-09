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康尼島今首辦大型藝術展 免費入場

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島今日迎來第一屆「接地氣」大型藝術展。(取自主辦方官網)
康尼島今日迎來第一屆「接地氣」大型藝術展。(取自主辦方官網)

布碌崙(布魯克林)著名的旅遊景點康尼島，夏季活動豐富多彩，今(9)日也將迎來第一屆「接地氣」(Earthgirthy)大型藝術展，適合各個年齡段的民眾參與，入場免費。

該活動由布碌崙非營利機構Beautify Brooklyn舉辦，號稱是全紐約最大的社區公共藝術活動，當日展覽將以各種形式表現，長達六小時；超過25名藝術家、煉金師的作品將在康尼島啤酒廠的啤酒花園(Beer Garden)展出，除此之外，還有樂隊在不同時段帶來表演。

為迎合主題，主辦方也帶來一系列以地球為主題的藝術工作坊，邀請大眾親身體驗藝術製作過程；目前已知有十場不同活動，包括打造玻璃容器、「變廢為寶」珠寶首飾製作、畫漫畫、拓片(Rubbings)製作、彩繪石頭和貝殼、郵票藝術、街頭粉筆繪畫、再造T恤等，旨在激發人們的創意和潛力。

至於現場音樂，由新澤西男孩組成的「The Backyard Boys」將是首個演出的樂團，接著樂團「Speaking Vine and Andrea Ward」將帶來融合世界樂器、打擊樂、和舞蹈的演出，最後再有La Madrugaga壓軸出場，表演具有濃厚的拉丁風曲目。

活動於9日(周日)中午12時開始，在康尼島啤酒花園舉行，地址是布碌崙Surf大道1904號；可瀏覽https://reurl.cc/M82ydK獲得免費門票，或花費10元即可獲得門票和海報一張，更多活動詳情可查閱官網。

布碌崙 康尼島 新澤西

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