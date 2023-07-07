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周末好去處／可樂娜公園水燈節

記者劉梓祁整理

皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)，將在8日(周六)於公園內的行星噴泉(Fountain of the Planets)舉辦水燈節；人們可藉水燈表達心願和祝福；到時現場還有美食、遊戲、音樂及各類活動，以吸引各年齡段的人群。參加的民眾可在5時30分進場，從大地球儀雕塑附近的入口進入，噴泉就在雕塑旁。水燈製作時間是晚上8時，放水燈時間為8時30分。活動需買票，線上購票更實惠。詳情在waterlanternfestival.com。

中央公園家庭露營

市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於9日(周日)晚，在曼哈頓中央公園(Central Park)西106街的入口處舉辦家庭露營。活動現場還將有機會學習健康的生活方式和對環境的保護意識，並認識公園中多樣的生態系統，觀察各類動植物，並了解它們在城市綠洲中的重要性。活動免費並對所有年齡段開放，詳情可參考https://shorturl.at/hmquD。

森林公園徒步採摘

皇后區森林公園(Forest Park)將於8日(周六)上午10時舉辦小徑徒步和採摘活動，到場家庭將在工作人員的陪同下穿過公園的金黃步道(Yellow Trail)，在途中學習森林中常見的樹木、灌木和野花知識。活動旨在提供家庭與大自然互動的機會，深入體驗綠色生態的美麗與奧秘。參與者還可以參與採摘活動，親手收穫新鮮的水果或蔬菜。公園建議參與者穿著堅固的密封式鞋或靴子，並攜帶自己的水壺。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/cgW05。

國家公園和休閒月

市公園局(NYC Parks)將於8日(周六)上午11時，在布朗士(Bronx)誇梅圖雷休閒中心(Kwame Ture Recreation Center)舉辦活動，以慶祝國家公園和休閒月(National Parks and Recreation Month)，邀請社區居民參與豐富多彩的活動，並享受在公園和遊樂場度過的時間，認識維護人員在提供服務和促進社區發展方面所扮演的重要角色，以及學習專業人員的知識和經驗，了解在營造舒適、安全且美麗環境上付出的努力。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/zEI57。

中央公園 布朗士 步道

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