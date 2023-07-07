盛夏來了 紐約市水上樂園成避暑天堂

水上樂園為民眾消暑好選擇。(取自好時樂園臉書)

盛夏酷暑，水上公園最能帶來清涼。無論是追逐巨浪的刺激滑水，還是在水上滑道的疾馳，人們都能體驗清涼水花拂過肌膚的愉悅；亦或是在緩慢的河道中，隨著輕柔的水流漂動，讓身心在清涼中放鬆。在紐約及周邊，有諸多各具特色的水上樂園 ，是民眾高溫 消暑好選擇。

卡里特 實時水流 近32萬加侖

著名的卡里特度假及水上樂園(The Kartrite Resort & Indoor Waterpark)，位於紐約蒙蒂塞洛(Monticello)，不僅涵蓋各類遊玩項目，如美食、探險和遊樂場，還有紐約首個室內水上樂園，且為州內最大規模，擁有高達31萬8000加侖的實時水流。樂園擁有數十個水上遊樂設施及活動，包括多條水滑梯、泳池、波浪池、漂流河和兒童遊樂區。若攜帶孩童玩耍，小朋友便會被42呎長的Jiggerty-Jaggerty滑梯吸引，以及有趣的小水鴨、懶人河等。

度假村還有其他活動，如兒童賓果、手工藝、現場演出等。需要休息片刻的遊客們，也能前往村內的水療與健康中心，接受臉部護理、按摩甚至兒童美容等服務。此度假村全年開放，也擁有多種住宿選擇。

卡里特度假及水上樂園樂園擁有數十個水上遊樂設施及活動。(取自卡里特度假及水上樂園臉書) 卡里特度假及水上樂園。(取自卡里特度假及水上樂園官網) 卡里特度假及水上樂園。(取自卡里特度假及水上樂園官網) 卡里特度假及水上樂園。(取自卡里特度假及水上樂園官網) 卡里特度假及水上樂園樂園擁有數十個水上遊樂設施及活動。(取自卡里特度假及水上樂園臉書) 卡里特度假及水上樂園。(取自卡里特度假及水上樂園官網) 卡里特度假及水上樂園樂園擁有數十個水上遊樂設施及活動。(取自卡里特度假及水上樂園臉書) 卡里特度假及水上樂園樂園擁有數十個水上遊樂設施及活動。(取自卡里特度假及水上樂園臉書) 卡里特度假及水上樂園。(取自卡里特度假及水上樂園官網)

好時樂園 樂園結合巧克力世界

好時樂園(Hershey Park)位於賓州，以巧克力製造商的名字命名，但其中樂趣不僅是關於糖果。樂園中還設有多個水上主題區域，包括水上滑梯、波浪池、漂流河等設施。被稱為The Boardwalk的水上世界占地11英畝，有16個水上景點，遊客可以通過Coastline Plunge Surge、Tidal Force等遊樂設施來降溫並體驗刺激，前者是一個高速水上滑道，使人從高處一躍而下，感受速度和重力的刺激；後者是一個巨型漂流河，遊客可以乘坐充氣艇在急流中飄蕩，享受水流的歡樂。

此外，廣受歡迎的East Coast Waterworks室外水上遊樂區，擁有超過600個互動式水上玩具和噴泉，深受孩童喜愛。Sandcastle Cove則是沙灘區域，提供建築沙堡和沙雕的機會。

好時樂園。(取自好時樂園官網) 好時樂園有16個水上景點。(取自好時樂園官網) 水上樂園為民眾消暑好選擇。(取自好時樂園臉書)

莫雷碼頭 體驗冒險刺激好玩

如果孩子想在今年夏天體驗冒險精神，位於新州的莫雷碼頭(Morey's Piers)可能是最佳選擇。它位於野林市(Wildwood)，是州內最大、最具歷史和最受歡迎的海濱娛樂場所之一，擁有多個主題區域和娛樂設施。若想感受刺激的遊樂設施，可以選擇快速的Shotgun Falls和蜿蜒曲折的Sky Pond Journey。如果需要休息片刻，可以前往Fountain Pool，在平靜的泡泡和噴泉中恢復體力。

另外，莫雷碼頭還擁有Ocean Oasis Water Park & Beach Club，孩子們可以挑戰從350呎長、40呎高的滑梯上飛馳而下，或者嘗試從五層高的Cliff Dive滑下。園區內亦有Raging Waters室內水上世界，提供水滑梯、流水徑等活動。

在紐約市 周邊眾多水上樂園中，還有不少令人興奮的目的地，例如僅一個半小時車程的Sesame Place、近兩小時車程的Splish Splash和一個半小時車程的Six Flags Hurricane Harbor。

莫雷碼頭水上樂園。(取自莫雷碼頭官網) 莫雷碼頭水上樂園。(取自莫雷碼頭官網)

遊玩同時也請注意水上樂園的安全指引和規定，並確保具備相應的游泳能力或使用救生衣，以及確保在高溫環境下保持身體水分充足。