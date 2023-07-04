中華詩詞歌曲音樂會 15日林肯中心登場

「歌從東方來第二季」中華詩詞歌曲音樂會發布會，在法拉盛召開。(記者劉梓祁／攝影)

由紐約詩畫琴棋會、中美聲樂藝術家聯盟和紹興同鄉會等機構，聯合主辦的「歌從東方來第二季」中華詩詞歌曲音樂會，將於15日(周六)在曼哈頓 林肯中心舉辦，主辦方日前在皇后區法拉盛 召開發布會，公布活動資訊及參演嘉賓。

此次音樂會總策畫、紐約詩畫琴棋會董事尹熙鵬表示，是次活動為歷來第二季，不僅為響應廣大群眾的精神文化需求，更為弘揚中華文化和促進中美文化交流，和奠定不同背景音樂人之間的合作基礎。

根據活動執行總監關淑媚，此次音樂會的表演嘉賓超過20位，其中包括旅美青年男低音歌唱家尚斌、著名歌唱家吳郁、女高音歌唱家李琳、高音藝術家馬小玢，和內蒙歌手阿拉騰布日格德等，其中吳郁亦為此次活動的藝術總監。她補充說，活動現場還將有一位7歲和9歲的華裔孩童，為觀眾帶來中華詩詞節目表演。

主辦方表示，因2017年「歌從東方來第一季」演出收穫觀眾好評，是次活動得到紐約社區眾多組織和僑胞支持，將於15日在林肯中心考夫曼劇場(Kaufman Musical Center)舉行，時間為晚上7時，購票熱線為(917)365-3755和(917)573-5853。

同時出席發布會還有法拉盛圖書館副館長邱辛曄、美國紐約詩畫琴棋會董事吳國雄、第一保健市場發展協調副總裁王惠嶽等。