法拉盛韓流文化節擴大舉辦 將持續四周

法拉盛天景購物中心將舉辦第二屆韓流文化節，韓國流行音樂、街頭藝術、傳統文化以及美食飲品等不同主題的活動，將接連登場。(主辦方提供)

繼去年首度舉辦的韓流文化節「K-Fun Day」成功吸引上千位民眾後，法拉盛 天景(Skyview)購物中心決定於7日(周五)舉辦第二屆文化節，活動將持續四周，韓國流行音樂、街頭藝術、傳統文化以及美食飲品等不同主題的活動，將接連登場。

天景購物中心運營集團ShopCore Properties美東區行銷經理孫偉家表示，「韓流文化節K-Fun Day是天景購物中心去年最受歡迎的活動，我們今年將擴大舉辦，除了更多精采的內容外，人氣韓國偶像文鐘業也將來到紐約現場擔任活動大使，並與粉絲們近距離離互動。」

韓國歌手文鐘業也將參加表演，他是前韓國偶像團體B.A.P成員之一，該團為最早在紐約時代廣場封街演唱的韓流先驅，文鐘業近期以個人歌手身分發展，並於今年參與競演節目「高光時刻Peak Time」而廣受歡迎，此回紐約行，將是他在出演節目後的首個海外行程。

此次韓國文化節將在每周設置不同主題：9日下午2時到5時是韓流偶像日(K-pop Day)，到時有偶像文鐘業粉絲見面會和AKF舞蹈工作室現場演出；20日(周四)下午5時到8時是韓風藝術日(K-art Day)，韓國街頭藝術家李昊哲現場創作；30日(周日)下午2時到5時是韓國文化日(K-culture Day) ，現場將有韓流彩妝與美容講座、傳統舞蹈與跆拳道 演出和韓服體驗與互動式寫真照；最後一次韓國美食日(K-food Day)活動在8月10日(周四)下午5時到8時，除了美食，還將有韓式調酒示範教學。

本次韓流文化節活動均為免費參加，但需預先上網登記門票，詳細信息請參考天景購物中心官方網站theshopsatskyviewny.com。