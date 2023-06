紐約亞洲電影節 饗宴百部佳片

近百部亞洲電影、動畫、短篇等將在7月14日至7月30日輪番首映。(主辦方提供)

2023年「紐約亞洲電影節」(New York Asian Film Festival)將再度登陸曼哈頓林肯中心(Lincoln Center),近百部來自亞洲各國的電影、動畫、短片等,在7月14日(周五)至7月30日(周日)輪番上映,備受關注的除了獲本屆電影節最高的「非凡貢獻獎」的香港 影星古天樂,將親臨與影迷互動外,台灣新生代偶像許光漢的新片「關於我和鬼變成家人的那件事」,票則在開售當天被搶購一空。

紐約亞洲電影節始創於2002年,作為美國最重要的亞洲電影節之一,受到亞裔族群的廣泛關注。該電影節主要放映來自中國大陸、香港、台灣、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國、澳大利亞等國家的影片,致力於向美國乃至全球,展現亞洲電影的魅力和影響力。本屆電影節包括八部全球首映、九部國際首映、32部北美首映、三部美國首映、以及16部東岸首映影片,類別涵蓋動作、喜劇、驚悚、愛情、恐怖等。

九把刀攜宋芸樺、柯震東創作的新片「請問,還有哪裡需要加強」。(主辦方提供) 許光漢、林柏宏主演的「關於我和鬼變成家人的那件事」,融合奇幻、靈異及LGBT等多元類型議題。(主辦方提供) 講述台灣呼吸道疾病對人性考驗的「疫起」亮相紐約亞洲電影節。(主辦方提供) 台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」,在紐約亞洲電影節當日開票後便一搶而空。(主辦方提供)

多部台灣新作電影入圍

本屆的亞洲電影節,共有六部台灣影片入圍,均為誕生於2022年和2023年的新片,其中還有多部曾在台灣金馬影展 放映,包括張鈞甯和阮經天主演的「查無此心」(The Abandoned),許光漢、林柏宏主演的「關於我和鬼變成家人的那件事」(Marry My Dead Body),以及講述台灣呼吸道疾病對人性考驗的「疫起」(Eye of the Storm)。

「關於我和鬼變成家人的那件事」在電影節當日開票後便被一搶而空,彰顯台灣新生代藝人和玄幻題材的影響力。該片融合奇幻、靈異及LGBT等多元類型議題,以台灣傳統冥婚習俗為看點,結合刑偵辦案等離棄情節,書寫一段人鬼情誼。此外,九把刀攜柯震東創作的兩部新片「請問,還有哪裡需要加強」(Miss Shampoo)、「黑的教育」(Bad Education),以及獲台灣文化部贊助的劇情長片「哈勇家」(GAGA)也將在電影節上展映。

中國電影「空巢」探討獨居老人困境。(主辦方提供) 因北京疫情封控而遭臨時撤檔、至今未能在院線上映的影片「藝術學院」,將亮相本屆紐約亞洲電影節。(主辦方提供) 由周也、姚晨主演、尚未在中國上映的新片「三貴情史」參展。(主辦方提供)

中國撤檔影片首次上映

因北京疫情封控而遭臨時撤檔、至今未能在院線上映的影片「藝術學院」(Art College 1994),將亮相本屆電影節。該片曾入選第73屆柏林影展正式競賽單元,由周冬雨、董子健、黃渤、賈樟柯等參與主演製作;以90年代初,中國南方藝術學院一群憧憬理想、主義、愛情的年輕人,在畢業後面臨現實困境,從而陷入抉擇的故事為主線,展示青春的脆弱和傷痛。

由周也、姚晨主演、尚未在中國上映的新片「三貴情史」(Flaming Cloud),探討獨居老人困境的「空巢」(Empty Nest),堅持「中國製造」夢想的工業題材電影「打工老闆」(Factory Boss),講述工廠女工成為知名作家的傳記片「孔秀」(A Woman),家庭劇情片「臍帶」(The Cord of Life)等,共計八部中國影片也將參展。

香港演員古天樂新片「送院途中」講述平凡消防員的故事。(主辦方提供) 古天樂與郭富城、劉青雲主演的新片「掃毒三人在天涯」參展。(主辦方提供) 張艾嘉、任達華主演的「燈火闌珊」香港影片將亮相電影節。(主辦方提供) 香港演員古天樂榮獲本屆電影節最高獎的非凡貢獻獎。(主辦方提供)

香港演員獲非凡貢獻獎

香港演員古天樂榮獲本屆電影節最高獎的非凡貢獻獎(Extraordinary Star Asia Award),他將參與新片「送院途中」(Vital Signs)在7月19日(周三)的首映會,與現場影迷進行近距離交流。這部講述不顧個人安危、堅持救人至上原則的平凡消防員,以及強調利己主義、只管晉升的上司交鋒的故事,展示當下香港打工人的抉擇與迷茫。

與此同時,古天樂與郭富城、劉青雲主演的新片「掃毒三人在天涯」(The White Storm 3: Heaven or Hell)、張艾嘉、任達華主演的「燈火闌珊」(A Light Never Goes Out)等九部香港影片也將亮相電影節。