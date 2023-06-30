周末好去處／林肯中心大傘節

一年一度的校園課外活動——大傘節(Big Umbrella Festival)，將於7月1日(周六)回歸。作為林肯中心(Lincoln Center)夏日活動的重點節目，大傘節為兒童和家長準備了為期一天的免費項目，包括手工課程、植物栽種、高空表演、與美國芭蕾舞劇團(American Ballet Theatre)演員共舞等，使孩子們可以在寓教於樂的活動中收穫暑假快樂。時間為上午11時至下午7時，詳情可參考，https://reurl.cc/K0dpqg。

康尼島夏季煙火秀

布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)從即日起至9月勞工節(Labor Day)，在每周五晚9時30分，都將舉行海灘煙火表演。地點在康尼島的里格曼步道(Riegelmann Boardwalk)交西12街，最佳觀景點為月神公園(Luna Park)或是迪諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)。除了煙火，現場也將有KTV讓民眾充分展現表演欲，7月4日(周二)國慶當天還將加場演出。更多資訊可上https://reurl.cc/eDG6bR。

日本美食文化祭

日本美食文化祭(Japan Fes)將在7月2日(周日)於皇后區 阿斯托利亞(Astoria)舉行，時間為上午10時至下午6時，地點在皇后區百老匯(Broadway)45街至46街之間。日本美食文化祭計畫從今年的4月到10月舉行，每個月在曼哈頓或皇后區舉行2至3場活動，準備數十攤位請民眾品嘗各式日式小吃，同時觀看音樂、舞蹈、武術表演。該活動免費，詳情可參考：https://www.japanfes.com/。

大都會博物館 老佛爺夜展

紐約市大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)將於7月2日下午5時至晚上9時，舉辦香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)夜覽。由大都會博物館服裝學院(Costume Institute)推出的展覽，以致敬老佛爺為主題，展示其從1950年代至2019年的系列時裝作品，包括150件服裝及多幅手稿。展覽於每周日晚間舉行，至7月16日結束；購買博物館門票的觀眾可憑票看展，不需額外付錢。詳情可參考：https://reurl.cc/b93kaE。