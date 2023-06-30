我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

周末好去處／林肯中心大傘節

記者張心整理

一年一度的校園課外活動——大傘節(Big Umbrella Festival)，將於7月1日(周六)回歸。作為林肯中心(Lincoln Center)夏日活動的重點節目，大傘節為兒童和家長準備了為期一天的免費項目，包括手工課程、植物栽種、高空表演、與美國芭蕾舞劇團(American Ballet Theatre)演員共舞等，使孩子們可以在寓教於樂的活動中收穫暑假快樂。時間為上午11時至下午7時，詳情可參考，https://reurl.cc/K0dpqg。

康尼島夏季煙火秀

布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)從即日起至9月勞工節(Labor Day)，在每周五晚9時30分，都將舉行海灘煙火表演。地點在康尼島的里格曼步道(Riegelmann Boardwalk)交西12街，最佳觀景點為月神公園(Luna Park)或是迪諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)。除了煙火，現場也將有KTV讓民眾充分展現表演欲，7月4日(周二)國慶當天還將加場演出。更多資訊可上https://reurl.cc/eDG6bR。

日本美食文化祭

日本美食文化祭(Japan Fes)將在7月2日(周日)於皇后區阿斯托利亞(Astoria)舉行，時間為上午10時至下午6時，地點在皇后區百老匯(Broadway)45街至46街之間。日本美食文化祭計畫從今年的4月到10月舉行，每個月在曼哈頓或皇后區舉行2至3場活動，準備數十攤位請民眾品嘗各式日式小吃，同時觀看音樂、舞蹈、武術表演。該活動免費，詳情可參考：https://www.japanfes.com/。

大都會博物館老佛爺夜展

紐約市大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)將於7月2日下午5時至晚上9時，舉辦香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)夜覽。由大都會博物館服裝學院(Costume Institute)推出的展覽，以致敬老佛爺為主題，展示其從1950年代至2019年的系列時裝作品，包括150件服裝及多幅手稿。展覽於每周日晚間舉行，至7月16日結束；購買博物館門票的觀眾可憑票看展，不需額外付錢。詳情可參考：https://reurl.cc/b93kaE。

博物館 大都會 皇后區

上一則

充分利用紅藍卡 與您的醫生討論Medicare涵蓋的預防服務

下一則

中文路牌缺席64年 劉錦廣場新路牌揭幕

延伸閱讀

馬州蒙郡民宅國慶煙火意外引爆 2重傷

馬州蒙郡民宅國慶煙火意外引爆 2重傷
皇后區第19選區選情膠著 韓裔選票集中

皇后區第19選區選情膠著 韓裔選票集中
弘揚中華美學 美國華博館旗袍秀登場

弘揚中華美學 美國華博館旗袍秀登場
馬州蒙郡煙火事故 兩人重傷 官員籲國慶安全

馬州蒙郡煙火事故 兩人重傷 官員籲國慶安全

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
華裔外科醫生甄柏耀日前因路怒衝突，腦部被毆重傷不治。(取自Fairchildsons網站)

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

2023-06-24 02:31
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟