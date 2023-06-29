創世熱特展 6台灣藝術家省思科技與人生

「創世熱」特展將於7月6日起展出。(台灣當代文化實驗場提供)

台灣當代文化實驗場(C-Lab)與皇后區長島市 文化實驗場(Culture Lab LIC)，將於7月6日(周四)至7月30日(周日)，舉辦「創世熱」特展，邀請六位台灣當代藝術家參展，透過裝置物件、攝影、錄像藝術等多重形式，對科技發展、環境永續及當代社會提出反思及疑問。

李亦凡的作品「不好意思…請問一下這個怎麼打開」。(藝術家提供)

此次參展的六位藝術家，包括李亦凡、胡農欣、林子桓、吳家昀、吳其育和張立等人，在7月8日(周六)下午5時，將舉辦座談會及開幕晚會，並邀請獨立策展人李彥儀一同與談，期盼透過專業視角及互相交流，為紐約觀眾提供更能直接了解藝術家作品的難得機會。

林子桓的「假想旅行者」。(藝術家提供)

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，透過藝術實踐實驗與創新，是台灣和紐約兩地藝術家共同追求的夢想，此次紐文中心牽線促成兩地以文化實驗場為名的機構合作，在紐約展現台灣文化多元地景，精采可期。

胡農欣的「觸摸融化的喧囂」。(藝術家提供)

台灣當代文化實驗場過去致力於推動當代藝術和科技媒體交互的發展，並透過各式國際合作、展覽、工作坊和研討會等活動，促進藝術家和觀眾之間的對話和交流；該單位表示，此次展覽也是台灣與國際文化交流的重要里程碑，進一步推進台灣當代藝術在國際舞台上的影響力和能見度。

張立人的「戰鬥之城第二部：經濟奇蹟」。(藝術家提供)

展覽名為「創世熱」，靈感來自於聖經創世紀預言，象徵對造物、創作起源的探索，隱喻人類對技術和藝術創作熱情的不斷嘗試與追求，並進一步提問，人類是否已準備好承受無止盡追求科技進步的未知後果；該展覽將不僅是一場藝術展演，更是提供重新思考生命的契機，引領觀眾進行探索、思辨和想像。

吳家昀的「消失島」。(吳家昀提供)

本次展出作品包括李亦凡的「不好意思…請問一下這個怎麼打開」，借助虛擬後製技術改變影像生成過程，呈現出直覺式的敘事影像；林子桓的「假想旅行者」的影像作品，則透過相機的觀景窗，帶領觀眾跳越時空迴圈；胡農欣的「觸摸融化的喧囂」，以極地拍攝到的冰山影像結合16mm膠捲，觸發光影聲波震動，暗喻牽一髮動全身的脆弱極地生態。

吳其育的「人族」。(藝術家提供)

吳家昀的「消失島」，觀察紐約街頭聖誕節 過後的奇異 景象，將城市現實採集後轉移到室內展場，再現出不可替代的人造風景；吳其育的「人族」以蘇拉威西島(Sulawesi)上的史前洞穴壁畫為靈感，帶領觀眾穿越物種演化的時間軸；張立人的動畫影像作品「戰鬥之城」，製作耗時13年，藉由微觀藝術展現台灣社會縮影。

「Islanders：寶島慢播」2.0將在7月16日下午於長島市文化實驗場舉辦兩場。(紐文中心提供)

紐文中心此次還邀請曾在實驗場駐村的舞者熊婕與小提琴家蕭又維，於7月16日(周日)下午，在長島市文化實驗場劇場，帶來充滿濃厚台灣味的藝術展演「Islanders：寶島慢播」2.0版。更多資訊可上https://reurl.cc/WGAkO9查詢。