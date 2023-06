哈利波特展 邀您到曼哈頓體驗魔法世界

參觀者可以體會與書中角色近距離互動的感覺。(主辦方提供)

沉浸式體驗空間「哈利波特 展覽」(Harry Potter: The Exhibition)全球巡迴展現已在曼哈頓 開啟。展館運用逼真的場景和先進的實境互動技術,將為參觀者創造一個彷彿「劇中人」的視角,享受一場如身臨其境般的體驗。

展覽由華納兄弟全球探索主題娛樂公司(Warner Bros Discovery Global Themed Entertainment)主辦,「想像力展覽」公司(Imagine Exhibitions)設計和運營,此前曾在費城和亞特蘭大巡迴展覽,大受好評,目前除了紐約以外,全球還有三個城市的展廳也正在進行,分別是澳門、巴黎和巴塞隆納。

紐約的展廳位於曼哈頓中城的先鋒廣場(Harold Square)附近,第六大道、百老匯 與第33街相交處。與傳統的平面展覽不同,哈利波特展為參觀者提供了360度實境體驗秀,將原作中的場景搬到展廳之內,遊客置身其間,透過各種技術手段實現互動,真實參與到「哈利波特」所建構的魔法世界之中。

哈利波特體驗展即日起在紐約開展。(主辦方提供)

★魔法世界 互動體驗

這將是一場獨一無二的旅程。「哈利波特」的愛好者會穿越整個魔法世界,尋找書籍和電影中那些最經典、最有標誌性的片段和場景,將自己從「讀者」變成「角色」。比如,移動肖像廳中的那些著名場景和大禮堂中最有名的浮動蠟燭,在霍格華茲(Hogwarts,又譯霍格沃茨)的教室中,充滿了真實的道具和服裝。

哈利波特體驗展即日起在紐約開展。(主辦方提供)

在霍格華茲城堡中,人們可以在聲光電技術的加持下,與催狂魔(Dementors,又譯攝魂怪)互動,或感受劫盜地圖(Marauder's Map,又譯活點地圖)和魔杖近在眼前的神奇體驗。而海格小屋(Hagrid's Hut)和禁忌森林(Forbidden Forest,又譯禁林)則提供了互動式「魔咒」的體驗,參觀者會發現藏在森林中的馬人和八眼巨蛛,並能在神秘的小屋中探索。

參觀者入場後,可以選擇自己喜歡的霍格華茲學院。(主辦方提供)

★自選魔杖 做劇中人

在入場時,每個人都會獲得一個展覽腕帶,以便讓超一流的沉浸式設計和技術更好地為參觀者帶來個性化體驗。在場地內,遊客將不僅能夠獲得沉浸式參觀,更能決定探索過程中自己的角色,有一種參與實境遊戲的感覺。

哈利波特體驗展即日起在紐約開展。(主辦方提供)

每名參觀者都可以自選加入一個霍格華茲學院,並選擇自己的魔杖和護法(Patronus,又譯守護神),然後開啟一場獨特的魔法之旅。通過參與互動活動,已經變成了「劇中人」的參觀者還有機會為「自己的家族」贏得點數。為了照顧選擇困難者,裝飾著標誌性「分類帽」(Sorting Hat,又譯分院帽)的霍格華茲學院展廳也提供了由彩色玻璃窗所組成的所有霍格華茲學院的徽章,非常適合盡情拍照或合影留念。

除了互動展廳外,畫廊也是一個值得流連的去處。這裡充滿了標誌性的道具、生物和服裝,遊客可以在觸摸屏上學習各種經典課堂時刻的幕後秘密,比如在魔藥課上製作魔藥、在占卜課上預測未來、在草藥學溫室裡種植魔蘋果(mandrake,又譯曼德拉草),還能在黑魔法防禦課上使用他們的數位魔杖去打敗幻形怪(boggart,又譯博格特)。

魔法服裝道具。(主辦方提供)

★珍貴物件 大飽眼福

此外,展覽還收藏了一些珍貴物件,其中最重要的是「哈利波特」系列作品第一部「哈利波特與魔法石」(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)的初版,它被存放在一個以古靈閣(Gringotts)為靈感的保險庫中,周圍是鼓舞人心的影像片段和文學名言。展覽還收藏了獲「托尼獎」的百老匯作品「哈利波特與被詛咒的孩子」(Harry Potter and The Cursed Child)劇中使用過的服裝和道具。

如果展覽不過癮,還可以在店鋪中選擇喜歡的商品帶回家。(主辦方提供)

還沒過夠癮的觀眾可以在最後的店鋪中選擇最喜歡的道具帶回家中,其中包括「哈迷」最喜歡的巧克力蛙和瓶裝黃油啤酒,還有其他沒能在魔法世界體驗中出現的物品。

光影效果帶參觀者穿越禁林。(主辦方提供)

展覽即日起開幕,地點曼哈頓西34街50號,開放時間每日早9時至晚9時30分,需預約購票,購票網址https://reurl.cc/lDg61d,普通票價從29.99元至43.5元(含稅)不等。