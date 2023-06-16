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紐約霧霾待8小時 等同吸30根菸

逃離城市喧囂 紐約周邊消暑好去處

記者鄭怡嫣／紐約報導
薩拉納克湖澄淨自然、遊客稀少。(取自薩拉納克湖臉書)
薩拉納克湖澄淨自然、遊客稀少。(取自薩拉納克湖臉書)

盛夏是出遊與度假的高峰，紐約市周邊也有不少清涼解壓與遊樂的好去處，來回車程往往滿足一兩天的短途遊，適合無長假奢侈又想要短暫逃離城市的上班一族。

●薩拉納克湖 自然野趣

位於阿迪朗達克山脈(Adirondacks)的薩拉納克湖(Saranac Lake)，澄淨自然、遊客稀少，其中的大瀑布峽谷(High Falls Gorge)自然公園，有一個渡橋小徑，部分是玻璃地面，可以從中一望奧賽布林河(Ausable River)從懸崖傾瀉而下。「野外步道」(Wild Walk)也很有名，它穿過森林，在高架木橋上雲沿樹梢漫步，被譽為大自然中的高線公園(high line)。

大瀑布峽谷自然公園。(取自iloveny網站)
大瀑布峽谷自然公園。(取自iloveny網站)

回到湖邊小鎮，孩子們可坐上手工製作的阿迪朗達克旋轉木馬(Adirondack Carousel)，或登上水上摩托艇。湖邊也有不少民宿，靜心享受湖光山色。在阿迪朗達克潛鳥保護中心(Adirondack Center for Loon Conservation)，也可了解當地標誌性的哺乳動物潛鳥，它被譽為環境哨兵，有著狼一般的叫聲，在那裡，也可以進一步認識湖泊多姿多彩的生態系統。

薩拉納克湖的野外步道。(取自iloveny網站)
薩拉納克湖的野外步道。(取自iloveny網站)

●卡茨基爾 自駕爬山

卡茨基爾(Catskills)紐約州哈德遜河(Hudson River)以西、奧本尼(Albany)西南方一處高原，是阿利根尼 (Allegheny)高原的最東部。東部陡峭，向西漸見平緩，距離紐約市僅2小時30分鐘車程，且自然風景保護得當，是適合全家出遊的好地方。

卡茨基爾山鐵路之旅。(取自iloveny網站)
卡茨基爾山鐵路之旅。(取自iloveny網站)

它是滑雪勝地，秋天楓葉季景色也令人醉心，但夏季也有許多休閒戶外活動值得一試：可以乘火車穿過山脈的卡茨基爾山鐵路之旅(Catskill Mountain Railroad)，或是散步在哈德遜河學校藝術步道(Hudson River School Art Trail)，欣賞19世紀美國風景畫家、哈德遜河派創始人科爾(Thomas Cole)的畫作。

當然也可乘坐六人纜車，沿3200呎路程登上獵人山(Hunter Mountain)，沿途欣賞卡茨基爾山脈的壯觀景色。在多蘭湖(Dolan's Lake)游泳，或是在卡茨基爾飛釣中心(Catskill Fly Fishing Center)，在Willowemoc溪流中學習獨特的釣魚技巧「飛釣」。

在卡茨基爾山飛釣中心學習飛釣。(取自iloveny網站)
在卡茨基爾山飛釣中心學習飛釣。(取自iloveny網站)

●上州比肯 文藝小鎮

從曼哈頓的大中央車站出發，搭乘哈德遜(Hudson)方向的火車向北走，約一個半小時即可抵達上州小鎮比肯(Beacon)，下車再步行約十分鐘，即可來到比肯主街，布滿文具、手工藝、家具、復古、畫廊等特色小店。

比肯的小鎮上充滿文藝氣息。(取自臉書)
比肯的小鎮上充滿文藝氣息。(取自臉書)

比肯最有名的是美術館「Dia Beacon」，幾乎所有訪客都因美術館慕名而來，美術館有16呎高的天花板和、占地30萬平方呎，前身是餅乾和休閒食品品牌Nabisco的紙盒工廠，收藏從1960年代至今的藝術作品。

Dia Beacon美術館。(取自iloveny網站)
Dia Beacon美術館。(取自iloveny網站)

美術館的收藏作品包括普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol)、博伊斯(Joseph Beuys)、極簡主義藝術家賈德(Donald Judd)、日本觀念藝術家河原溫(On Kawara)、抽象畫家馬丁(Agnes Martin)、塞拉(Richard Serra)等各類在當代藝術史領域留名的藝術家們，美術館在周末的中午和下午，還提供免費的導覽介紹。

班尼曼城堡。(取自iloveny網站)
班尼曼城堡。(取自iloveny網站)

比肯周圍的班尼曼城堡(Bannerman Castle)，是一座在無人島上的廢棄的古堡，也被稱為「惡靈古堡」，百年之間經歷大爆炸、大火、渡輪沉船、暴風雪等數次不明災厄，在每年5月至10月，可以搭乘渡輪，由比肯碼頭前去城堡探險，但根據印地安人的迷信，記得在太陽下山之前離開小島。

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