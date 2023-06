●康尼島美人魚遊行

布碌崙 (布魯克林)的第41屆康尼島美人魚遊行,將於17日(周六)回歸。該活動被喻為「美國版的夏至慶祝活動」,參加者化身超過3000種海洋動物遊行,還有歌舞表演、扮裝比賽等。遊行時間為下午1時,路線與過去相同,從布碌崙西21街交Surf大道出發,一直東向前行至西10街,接著往南向海濱步道方向前進,最後在Steeplechase廣場結束,更多資訊在https://reurl.cc/eDXo4m。

●中央公園 共慶六月節

中央公園中的塞內卡村(Seneca Village),將於17日(周六)早10時至下午2時,舉辦一系列的六月節(Juneteenth)慶祝活動。屆時,參與者們可以哈林區作坊博物館 (The Studio Museum)、糖山兒童博物館(Sugar Hill Children's Museum)的代表們一起進行藝術創作,或與瑜伽工作室、情感肢體劇場代表,進行自我保健和運動,也有爵士樂演奏家與著名喜劇演員們的現場表演。活動免費,詳情可參考:https://reurl.cc/ZWXodg。

●布碌崙體育館 夏季游水

為慶祝雀兒喜碼頭布碌崙(布魯克林)運動場(Chelsea Piers Field House Brooklyn)開幕,運動場於17日(周六)上午9時至晚5時30分之間,舉辦四個場次的免費家庭遊戲及慶祝活動,屆時,遊客可以免費使用溫水教學游泳池、奧林匹克規模的體操中心、兩個草坪場地以及一個忍者和跑酷中心,感受夏季遊水項目等帶來的清涼快感。活動需至https://urlis.net/ykh6hn6w提前註冊,地址是布碌崙Dean街601號。

●王爾德喜劇 公園上演

哈德遜古典劇場公司,將於15日(周四)至18日(周日),在曼哈頓河濱公園(Riverside Park)士兵和水手紀念碑(Soldiers and Sailors Monument)處,帶來王爾德(Oscar Wilde)的著名諷刺風俗喜劇(comedy of manners)「不可兒戲」(The Importance of Being Earnest)。活動免費,演出時間為晚6時30分,地址為Riverside Drive交西89街。詳情可查看https://reurl.cc/RzvolD。