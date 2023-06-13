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布碌崙大橋公園 免費露天電影節回歸…將放映「媽的多重宇宙」

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙大橋露天電影節回歸。(取自布碌崙大橋臉書)
布碌崙大橋露天電影節回歸。(取自布碌崙大橋臉書)

紐約市今夏藝文活動連續展開，少不了到公園裡觀賞免費露天電影節，享受悠閒時光；由布碌崙(布魯克林)大橋公園保護協會(Brooklyn Bridge Park Conservancy)帶來的夏日電影節，下個月起至8月尾將帶來多部著名影片，供民眾免費觀賞。

今年主題為「我們一家人」(We Are Family)，篩選出多部慶祝各樣性家庭關係的電影，是主辦方帶來的第23個夏日電影季節；在這裡可觀賞東河美景，附近還是著名旅遊景點登波(Dumbo)，適合觀光一番後來到公園歇息。

期間將放映的著名影片包括「E.T. 外星人」(E.T. Extra Terrestrial)、「煙火信號」(Smoke Signals)、驚悚電影「驚魂記」(Psycho)、適合兒童觀看的「神偷奶爸」(Despicable Me)、還有不久前橫掃奧斯卡獎的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once)等；在8月的最後一期電影播映前，還將開放公眾投票，在幾部電影中選出最想觀看的，民眾可留意官網brooklynbridgepark.org/event-series/movies-with-a-view/。

電影將在7、8月的每周四播映，地點為布碌崙大橋公園的1號碼頭，晚上6點就可入場，位置先到先得；民眾可自帶野餐墊，但不可帶椅子、寵物、玻璃瓶、酒精飲料入場。

電影 布碌崙 奧斯卡獎

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