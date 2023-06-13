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台裔梁曉清梅赫麗系列童書 上架紐約市圖書館

記者鄭怡嫣／紐約報導
台裔作家梁曉清，母親是台灣移民，父親是匈牙利移民。(梁曉清提供)
台裔作家梁曉清，母親是台灣移民，父親是匈牙利移民。(梁曉清提供)

台裔作者梁曉清(Christina Matula)的梅赫麗(Holly-Mei)系列童書，近日上架紐約市立圖書館及皇后區、布碌崙(布魯克林)等公共圖書館，並獲得年度十大最佳童書，故事以一位混血華裔為主角，敘述她如何探索自我身分。

梁曉清在接受本報採訪時說，她的母親是台灣移民，父親是匈牙利移民，她在北美長大，曾在香港居住14年，是當時街區裡屈指可數的混血兒。她在台灣有一個大家庭，夏天有時則在匈牙利度過，最喜歡吃台灣的餛飩以及匈牙利的梅子甜餃(gombóc)，「我在兩種完全不同的文化中長大，它們都有有趣的歷史、豐富多彩的習俗及美味的食物」。

成長過程中，她曾被說非常「異域」(exotic)，也曾被問究竟從哪裡來；最近幾年，以亞裔為主角的童書，隨著身分文化的凸顯也正在變多，但有許多是神話或玄幻故事，也幾乎沒有混血或生活在更多元文化背景的亞裔作為主角。這使她創作了梅赫麗系列童書，它們著重講述移民經歷與亞裔青少年的日常生活，主角梅赫麗也與她一樣，是一位母親為台灣人、父親為英國人的混血少女。

童書「不那麼普通的梅赫麗的生活」。(梁曉清提供)
童書「不那麼普通的梅赫麗的生活」。(梁曉清提供)

梅赫麗系列的第一本「不那麼普通的梅赫麗的生活」(The Not-So-Uniform Life of Holly-Mei)，近日也榮獲紐約銀行界教育學院(Bank Street College of Education)的年度十大最佳童書，並上架紐約市各大市立圖書館。故事講述12歲女孩梅赫麗，隨母親的新工作由北美搬至香港，探索當地的私校，建立友誼，並脫離「阿嬤」成長。在書中，她也探討了亞洲的皮膚美白文化、華人的面子與人情概念、對於不同文化的刻板印象等。

梁曉清表示，人們有時對亞裔作者的期望，是書籍必須關於種族鬥爭及移民權利，但是通過梅赫麗，也希望讀者走進快樂自信的亞裔混血生活，了解她的青春期困境與成長，也拓寬亞裔角色的多樣性。

亞裔 移民 圖書館

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