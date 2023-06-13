「永恆的星」音樂會 追思星雲大師

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，希望透過這一場音樂會，穿越時空與星雲大師接心。(主辦方提供)

國際佛光會紐約協會日前在皇后大學LeFrak音樂廳舉辦「永恆的星」音樂會，以追思並表彰星雲大師 一生在全球各地弘法貢獻，當晚500人的會場座無虛席。

國際佛光會紐約協會在皇后大學LeFrak音樂廳舉辦「永恆的星」音樂會。(主辦方提供)

「永恆的星」公益音樂會匯集來自大都會 交響樂團、百老匯聲樂家和波士頓大學等的出色音樂藝術家，以傳唱佛光山「人間音緣」歌曲為構思，以法國號、小提琴等多種樂器和聲樂詮釋佛曲，同時也改編流行樂曲演奏。現場演出了包括「歌聲魅影」、「悲慘世界」、「卡門」等在內的知名曲目，還有卡農、莫札特等經典樂曲，並以管風琴、銅管重奏及室內樂形式呈現「人間音緣」改編首演及世界名曲。

皇后大學LeFrak音樂廳舉辦「永恆的星」音樂會，500人的會場座無虛席。(主辦方提供)

該音樂會由佛光山開山祖師星雲大師作詞的佛教聖歌《三寶頌》中開啟序幕；佛光山紐約道場住持覺麟法師說，永恆的星是弟子們懷念星雲大師的方式，希望借助大師無盡的智慧和無盡的教導。她說，「星雲大師曾說『大家日後懷念我，你們就為我演奏人間音樂，音樂能夠淨化人的心靈。』」。

現場演出了包括「歌聲魅影」、「悲慘世界」、「卡門」等在內的知名曲目，還有卡農、莫劄特等經典樂曲。(記者高雲兒／攝影)

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，希望透過這一場音樂會，穿越時空與星雲大師接心。

紐約市 長亞當斯也到現場聆聽音樂會，並感謝國際佛光會紐約協會舉辦公益音樂會造福社區，他樂見社區投入心力推展藝術和音樂， 為後疫情時代的人們消解痛苦和焦慮。紐約市議員黃敏儀也前來支持，紐約州長霍楚則發來感謝函。