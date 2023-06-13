布碌崙康尼島美人魚遊行 6月17日回歸

康尼島美人魚遊行將於本月17日回歸。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)民眾期待的康尼島 美人魚遊行 ，被喻為「美國版的夏至慶祝活動」，將於本月17日回歸，主辦方鼓勵民眾積極參與遊行，留下難忘的回憶。

主辦單位表示，第41屆美人魚遊行的所有的活動項目都會保留，包括化身超過3000種海洋動物遊行、當地歌手帶來歌舞表演、以及扮裝比賽等；主辦方也鼓勵民眾參與完遊行後，可預約觀賞著名的康尼島馬戲團秀(Coney Island Circus Sideshow)、在「怪異酒吧」(Freak Bar)喝杯啤酒等。

遊行時間為6月17日(周六)下午1時，路線與過去相同，從布碌崙西21街交Surf大道出發，一直東向前行至西10街，接著往南向海濱步道方向前進，最後在Steeplechase廣場結束；主辦方也鼓勵民眾積極參與變裝遊行，留下難忘回憶。

康尼島美人魚遊行將於本月17日回歸。(記者顏潔恩／攝影)

康尼島美人魚遊行自1983年開始舉行，每年吸引來自世界各地的遊客參加，最多曾吸引80萬人參與，獲得紐約市文化事務部(New York City Department of Cultural Affairs)、市議會的贊助；隨著紐約市走出新冠疫情陰霾、遊客增加，主辦單位表示相信這次遊行將有更多人參與和觀賞，並協助帶動當地娛樂產業。