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慕容雪村 爆寫「武漢傳來的聲音」險被抓

記者許君達／紐約報導
中國作家慕容雪村因出書揭露武漢封城期間真實情況，而被迫流亡。(記者許君達／攝影)
中國作家慕容雪村因出書揭露武漢封城期間真實情況，而被迫流亡。(記者許君達／攝影)

中國作家慕容雪村近日赴紐約參加美國筆會(PEN America)的流亡作家交流單元活動，並推廣自己最新出版的作品「禁城：武漢傳來的聲音」(Deadly Quiet City)。在紐約期間，他也出席了紐約民主沙龍的座談會，分享他在2020年新冠疫情剛爆發時，潛入被封鎖消息的疫情原點武漢採訪的見聞。

在2019年年底至2020年年初，中國當局極力隱瞞武漢爆發不明疫病的情況，在疫情失控、病毒大流行已傳遍全國和全球之後，又迅速將武漢封城、封鎖消息，打造一個信息黑洞，導致真實情況無人可知。封城後，陳秋實、張展、方斌、李澤華等公民記者最先潛入武漢探訪，但都先後被抓捕和噤聲。當時住在北京的慕容雪村被友人質問：你作為一個作家，怎麼能不在現場呢？於是他便也踏上了前往武漢的路。

當時的武漢仿若「死城」，沒有人知道到底死了多少人，更沒有人知道病魔何時會找上自己。所能見到的每個人，從途經武漢的列車員，到據稱是疫情原爆點的華南海鮮市場門口的保安，都麻木與茫然。整個武漢之行令慕容雪村印象最深刻的人物之一，就是市場門口那個疲憊至極的保安，他毫無生氣，成為那座城市當時的最佳寫照。

採訪在當局嚴密監控下的隱蔽處，進行了近一個月，直到某日，慕容雪村接到一通來自北京的神祕電話，才讓他意識到，「隱蔽」也許只是自認的，他的一切行蹤在當局眼中很可能都非祕密。慕容雪村此前長期被安全人員「請喝茶」，以他的經驗判斷，這是一種威脅，旨在警告他不要做當局不樂見的事。

接到神祕電話後，慕容雪村決定撤出。雖然還有很多目標人物未採訪完成，但「我如果被抓了，那麼這本書就什麼都沒了。」他沒敢回北京，而是去了峨眉山，躲在一間寺廟裡，花八個月寫作。寫作期間，每完成一個章節，他就透過加密網路傳送到國外的存儲器上，自己在中國境內的電腦則全部清空。

在山中居住時，也曾有當地「國保」(國內安全保衛部門)給他打電話訊問，慕容雪村告訴對方，他在「寫一本科幻小說」，還即興編出了一個聽起來很合理的劇情，繪聲繪色地講給對方聽。

由於這本書的內容高度敏感，只要公開出版，作者一定難逃牢獄之災。澳洲的出版方一直催促慕容雪村逃離中國，編輯懇求他：「你如因這本書而被抓，我們的道德壓力就太大了。你的英雄主義情結可以理解，但請也為我們考慮一下。」

最終，在新書即將問世前，慕容雪村帶著一個行李箱登上了離境的航班，連北京的公寓都未退租。在到達安全地帶後，他發了一條微信朋友圈，對留在中國的友人們表示，很抱歉沒來得及與你們道別，相信在未來很長的一段時間內，我們將無法見面，但我希望，終有一天，我還能回到那片土地上去。

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