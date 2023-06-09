紐約草莓季來了 到農場來場酸甜親密接觸

康茲拉農場有約九種不同品種的草莓。(取自康茲拉農場)

盛夏將至、果實盛開，紐約又進入了一年一度的採摘季。紐約客可戴上帽子、墨鏡走入田間，享受採摘的樂趣，然後抱著一筐筐水果滿載而歸，也收穫用勞動換來美味的成就感。每逢6月，便是草莓成熟的季節，在紐約市 附近，有不少特色農場，提供民眾採果體驗，遠離喧囂、享受樂趣，和家人朋友一同與農場風光的親密接觸。

萊溫農場在四季都有應季蔬果提供採摘。(取自萊溫農場)

萊溫農場自家的藍莓冰淇淋相當受到歡迎。(取自萊溫農場)

萊溫農場是長島首家提供採摘農作物的農場。(記者劉梓祁／攝影)

萊溫農場／四季採蔬果

萊溫農場(Lewin Farms)是一家四代傳承的家庭農場，也是長島 上第一家對外提供採摘農作物的農場，在四季都有應季蔬果提供採摘。今年的草莓採摘開放時間將持續整個6月，數畝大的草莓田中，除了可以體驗採摘最新鮮的果實，也可以選購農場自家種植的各類蔬果及加工製品，其中冰淇淋廣受歡迎。農場開放時間為周三至周一上午9時至下午4時30分，逢周二關閉；費用為每磅5.50元，電話為(631)929-4327，地址在812 Sound Ave, Calverton, NY 11933。

紐約已邁入草莓季，有許多農場都提供民眾體驗採摘。(取自康茲拉農場臉書)

康茲拉農場有約九種不同品種的草莓。(取自康茲拉農場)

康茲拉農場有約九種不同品種的草莓。(取自康茲拉農場)

康茲拉農場／9種草莓

同為世代傳承的康茲拉農場(Condzella's Farm)，在上世紀19年代曾是乳製品牧場，演變成數十畝大的可種植耕地後，種植草莓、番茄和辣椒等作物。目前該農場有約九種不同品種的草莓，並採取措施確保在收穫時乾淨無塵。農場6月開放民眾採摘，不僅能自助採摘，還有農場攤位售賣新鮮蘆筍和燒烤食物等。農場自9日(周五)起對外開放，時間為每天上午9時至下午5時；費用為每兩磅10元，聯繫電話為(631)929-4697，地址在6211 N Country Rd, Wading River, NY 11792。

格洛夫農場除了可採草莓，還可和小動物互動。(取自格洛夫農場臉書)

格洛夫農場除了可以體驗採摘，還可和小動物互動。(記者劉梓祁／攝影)

紐約已邁入草莓季，市區附近有多個農場供採摘。(取自格洛夫農場)

格洛夫農場／與動物互動

成立於1952年的格洛夫農場(Glover Farms)，以其豐富的草莓採摘體驗而聞名，民眾不僅可以前往採摘新鮮草莓，還可以餵食山羊、觀賞雞群、參觀農場的設備等，廣傳的美譽還讓城鎮將農場所在的十字街道命名為「草莓巷」(Strawberry Lane)。草莓採摘自6月開始，感受互動式的草莓採摘體驗，開放時間為6月每日上午10時至下午6時；費用為每兩磅7元，聯繫電話為(631)286-7876，地址在641-681 Victory Ave, Brookhaven, NY 11719。

帕蒂漿果花束農場今年草莓。(取自帕蒂漿果花束農場)

帕蒂農場／漿果和花卉

作為歷史接近50年的家族農場，帕蒂漿果花束農場(Patty's Berries and Bunches)以其友善的員工和豐富的蝴蝶資源而聞名，因為除了草莓、山莓、藍莓和黑莓等作物外，其還經營許多花卉業務。同時，農場主家族的葡萄園僅與農場有一街之隔，且還有動物區、農貿市場和鄉村咖啡 館。另外，農場還設有一個現製冰淇淋店，供應薄荷和草莓等新鮮口味冰淇淋。草莓採摘季即日起開始，開放時間為每日上午9時至下午6時，最後採摘入場時間為下午5時30分；費用為每人8元，包含一個兩磅容器，聯繫電話為(631)655-7996，地址在410 Sound Ave, Mattituck, NY 11952。

長島草莓節有各類遊樂設施、草莓美食，還有煙火秀。(取自長島草莓節臉書)

長島草莓節有各類遊樂設施、草莓美食，還有煙火秀。(取自長島草莓節臉書)

長島草莓節／規模最大

為慶祝草莓季，紐約歷史最久、規模最大的「長島草莓節」(Mattituck Lions Club Strawberry Festival)也將在14日(周三)到18日(周日)舉辦，首日免費，此後每人門票10元、五歲以下兒童免費；18日為慶祝父親節，父親入場免費。現場有各種草莓、相關食物品嘗，還有遊樂設施及煙花秀表演，網址在https://www.mattituckstrawberryfestival.com/。