周末好去處／世界魚類遷徙日 涉水哈林河

蘭德爾島公園聯盟(Randall's Island Park Alliance)將於10日(周六)上午10時,在曼哈頓 蘭德爾島公園哈林河岸邊的河邊花園舉辦世界魚類遷徙日(World Fish Migration Day)活動。哈林河所屬的哈德遜河流域棲息有200多種魚類,參與者將涉水進入哈林河,在蘭德爾島岸邊進行水下生物調查,以近距離了解和觀察各類水下物種,並觀察被安全撈上岸且會放生的魚類。現場會由教育人員帶領,並分享魚類的相關知識。活動免費,詳情可參考https://rb.gy/ys1pt。

兒童運動計畫 多人遊戲

市公園局(Department of Parks and Recreation)將於10日(周六)上午10時至下午6時,在曼哈頓雷諾丘(Lenox Hill)的聖凱薩琳公園(St. Catherine's Park)內遊樂場舉辦「兒童運動計畫」(Kids in Motion)活動,讓兒童積極參與戶外遊戲。當日活動包括體育運動、多人遊戲、健身 示範、桌遊、水上項目等。此計畫為全市範圍的自由參與項目,孩子及家長無需註冊,建議監護人陪同參加,現場沒有托兒服務。活動免費,詳情請參https://rb.gy/d9rnt。

家庭遊樂日 手工藝同歡

位於曼哈頓東河岸的卡爾舒茨公園(Carl Schurz Park),將於10日(周六)中午12時至下午3時舉辦「家庭遊樂日」(Family Fun Day)活動,現場將有手工藝、音樂、巨型遊戲、障礙賽道等活動,供所有到場家庭娛樂。遊樂日旨在為社區居民帶來一場充滿樂趣和活力的活動,促進居民之間的交流和互動、加深彼此了解。本活動免費,需提前在FFDCSP.eventbrite.com報名,詳情可參考https://rb.gy/aojd5。

野生海龜觀賞 習性解說

城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於10日(周六)下午1時至2時30分在布朗士 范考特蘭德公園(Van Cortlandt Park)內的自然中心舉辦野生海龜觀賞活動。屆時將有城市公園護林員與自然中心大使指引,向到場家庭介紹海龜習性與特點,旨在增加公眾對野生動物的了解,和提高對海洋生物保護的意識,從而激發對環境保護的熱情。本活動免費,詳情可參考https://rb.gy/7teoc。