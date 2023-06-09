我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

周末好去處／世界魚類遷徙日 涉水哈林河

記者劉梓祁整理

蘭德爾島公園聯盟(Randall's Island Park Alliance)將於10日(周六)上午10時，在曼哈頓蘭德爾島公園哈林河岸邊的河邊花園舉辦世界魚類遷徙日(World Fish Migration Day)活動。哈林河所屬的哈德遜河流域棲息有200多種魚類，參與者將涉水進入哈林河，在蘭德爾島岸邊進行水下生物調查，以近距離了解和觀察各類水下物種，並觀察被安全撈上岸且會放生的魚類。現場會由教育人員帶領，並分享魚類的相關知識。活動免費，詳情可參考https://rb.gy/ys1pt

兒童運動計畫 多人遊戲

市公園局(Department of Parks and Recreation)將於10日(周六)上午10時至下午6時，在曼哈頓雷諾丘(Lenox Hill)的聖凱薩琳公園(St. Catherine's Park)內遊樂場舉辦「兒童運動計畫」(Kids in Motion)活動，讓兒童積極參與戶外遊戲。當日活動包括體育運動、多人遊戲、健身示範、桌遊、水上項目等。此計畫為全市範圍的自由參與項目，孩子及家長無需註冊，建議監護人陪同參加，現場沒有托兒服務。活動免費，詳情請參https://rb.gy/d9rnt

家庭遊樂日 手工藝同歡

位於曼哈頓東河岸的卡爾舒茨公園(Carl Schurz Park)，將於10日(周六)中午12時至下午3時舉辦「家庭遊樂日」(Family Fun Day)活動，現場將有手工藝、音樂、巨型遊戲、障礙賽道等活動，供所有到場家庭娛樂。遊樂日旨在為社區居民帶來一場充滿樂趣和活力的活動，促進居民之間的交流和互動、加深彼此了解。本活動免費，需提前在FFDCSP.eventbrite.com報名，詳情可參考https://rb.gy/aojd5

野生海龜觀賞 習性解說

城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於10日(周六)下午1時至2時30分在布朗士范考特蘭德公園(Van Cortlandt Park)內的自然中心舉辦野生海龜觀賞活動。屆時將有城市公園護林員與自然中心大使指引，向到場家庭介紹海龜習性與特點，旨在增加公眾對野生動物的了解，和提高對海洋生物保護的意識，從而激發對環境保護的熱情。本活動免費，詳情可參考https://rb.gy/7teoc

曼哈頓 健身 布朗士

上一則

獵狐行動案 第二位汙點證人坦承貼過3張紙條

下一則

紐約草莓季來了 到農場來場酸甜親密接觸

延伸閱讀

假冒服裝企業騙中國成衣商 華裔兄弟詐得75萬元 遭控79罪

假冒服裝企業騙中國成衣商 華裔兄弟詐得75萬元 遭控79罪
這是法國麵包？台團隊發現新物種「無眼魚」登國際期刊

這是法國麵包？台團隊發現新物種「無眼魚」登國際期刊
伊能靜再婚秦昊後被讚情商高「這個人是關鍵」

伊能靜再婚秦昊後被讚情商高「這個人是關鍵」
庾澄慶被爆心臟病發 經紀人：太扯了

庾澄慶被爆心臟病發 經紀人：太扯了
庾澄慶被爆心臟病發噩耗 經紀人不忍回應了

庾澄慶被爆心臟病發噩耗 經紀人不忍回應了

熱門新聞

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡