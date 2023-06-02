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周末好去處／曼哈頓英伍德山公園國家步道日 了解自然

記者和釗宇／紐約報導

市公園局和自然區域保護協會(Natural Areas Conservancy)將於6月3日(周六)早9時至中午12時在曼哈頓英伍德山公園(Inwood Hill Park)舉辦國家步道日(National Trails Day)活動，民眾有機會作為志願者，了解正在進行的自然恢復工作，學習物種多樣性對生態系統健康的重要性。主辦方建議民眾準備結實的鞋子、長襪以及耐髒衣物，自願戴口罩。活動免費，僅限18歲以上民眾參加，有意者請發郵件至[email protected]註冊，地址是Henshaw St交Dyckman St。

布朗士區2023年寵物日

「四公園之友聯盟」(Friends of Four Parks Alliance)將於6月3日下午1時至5時在布朗士區弗朗茲席格公園(Franz Sigel Park)狗場舉辦2023年度布朗士區寵物日活動。主辦方表示，現場將為萌寵主人提供各種服務和資源，包括寵物糞便管理信息、代辦狗證、狗狗剪毛、抽獎、藝術製作、音樂放送和各類遊戲等，歡迎各路動物愛好者參加。活動免費，詳情可登錄網站https://reurl.cc/XEeYmj查詢。

●史島免費射箭課程

史泰登島綠帶保護協會(Staten Island Greenbelt Conservancy)和城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於6月3日中午12時至下午1時在史泰登島威洛布魯克公園(Willowbrook Park)射箭場舉辦免費射箭課活動，邀請民眾了解射箭的藝術。課程將由城市公園巡遊者射箭專家教授，主辦方將提供所有裝備。活動免費，建議八歲以上兒童參加，詳情可登錄網站https://reurl.cc/M8ZxKk查詢。

●交響樂團演奏：國王的新衣

北曼哈頓公園(Northern Manhattan Parks)將於6月3日下午2時至3時30分在曼哈頓貝內特公園(Bennett Park)邀請紐約斯堪的納維亞交響樂團(The New York Scandia Symphony)演奏兒童益智音樂表演「國王的新衣」。作為安徒生知名童話，「國王的新衣」家喻戶曉，洞悉人性。該表演是斯堪地那維亞音樂節的一部分，樂團本周和下周末還將舉行其他表演。本活動免費，詳情請查看https://reurl.cc/r5ajKN

布朗士 曼哈頓 史泰登島

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