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12艦艇、2400名官兵來了 紐約「艦隊周」盛大回歸

記者顏潔恩／紐約報導
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自艦隊周推特)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自艦隊周推特)

自1982年以來，紐約艦隊周(Fleet Week New York)成為每年國殤日(Memorial Day)長周末前都會舉行的傳統慶祝活動，以宣傳美國海軍(USN)、海軍陸戰隊(USMC)、海岸警衛隊(U.S. Coast Guard)為目的，將在全市多處帶來系列活動；活動期間多艘軍艦將停靠在哈德遜河、砲台公園(Battery Park)等碼頭，為期一周，開放給民眾登船參觀。

參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自艦隊周推特)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自艦隊周推特)

艦隊周去年在新冠疫情後首度回歸，但今年第35屆的慶祝活動規模會更盛大，全面恢復到疫情之前，約2400名官兵將抵達紐約；按照以往的經驗，艦隊周預計將吸引超過10萬名民眾到場參加，觀賞艦隊遊行、軍樂隊演出、飛行表演等。

參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自海軍Flickr)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自海軍Flickr)

12艦艇停靠 可登船參觀

今年一共有12艘艦艇行駛到曼哈頓、史泰登島碼頭停靠，帶來艦隊遊行(Parade of Ships)拉開艦隊周帷幕；參加的艦艇包括來自維吉尼亞州諾福克(Norfolk)的黃蜂級兩棲攻擊艦(USS WASP)、英國海軍的海洋測量船(HMS Scott)、加拿大海軍格雷斯灣號(HMCS Glace Bay)、義大利海軍護衛艦(ITS Virginio Fasan)、四艘馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)的美國海軍學院巡邏艦、麻州的美國海岸防衛隊(USCGC Warren Deyampert)、維州的橡樹丘號(USS Oak Hill)、先鋒級遠征快速運輸船(USNS Newport)以及中型耐力快艇(USCGC Legare)等，在遊行過程中，伴以11聲槍鳴致敬。

這些艦艇，將停靠在曼哈頓86、88、90號碼頭、以及史島的家港(Homeport)碼頭，民眾可在5月25日(周四)至29日(周一)早上8時至下午5時參觀，一些艦艇將在特定日期關閉，建議民眾提前上官網查詢。

參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自海軍Flickr)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自海軍Flickr)

紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(FWNY官網)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(FWNY官網)

宣傳海報、武器不可上鉛

多數艦艇無年齡限制參觀，但18歲以上的民眾登船時，須出示身分證件，另外像是電子菸、水瓶、罐裝飲品、玻璃瓶、任何宣傳海報、胡椒噴霧、刀子、槍枝等武器都不可帶上船；雖允許在艦艇內拍攝，但民眾禁止拍攝安保人員、官兵執行工作的流程圖。

另外建議民眾提前規畫時間造訪想要觀賞的艦艇，因為通常排隊時間較長，在正式關閉以前，工作人員就會制止後來的民眾排隊；最後，軍艦上雖沒有販售食品，但各個碼頭都會有一些美食選擇。

參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，展開為期一周的活動。(取自FWNY官網)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，展開為期一周的活動。(取自FWNY官網)

紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(取自艦隊周推特)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(取自艦隊周推特)

紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(FWNY官網)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(FWNY官網)

軍樂、保衛隊 軍民同樂

紐約艦隊周內還推出其他一系列精彩活動，包括爆炸品處理演示、軍事裝備展覽、飛行表演等，艦員將下船深入紐約市各區與民互動；活動當中，時報廣場舉辦的最多，幾乎每天都有，民眾可觀賞軍樂隊和保衛隊的特別演出，並獲得與海軍兵合照的機會。

不僅如此，常吸引眾人圍觀的飛行表演也將在史泰登島、皇后區、長島等地個別舉行，特別交流活動如義大利餐廳烹飪課、直升機演示、參與各地舉辦的國殤日遊行等，也包括在內。

參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，展開為期一周的活動。(取自FWNY官網)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，展開為期一周的活動。(取自FWNY官網)

參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自FWNY官網)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自FWNY官網)

連串遊行 還有追思儀式

29日(周一)國殤日當天的活動更是尤其多，除一連串的遊行外，早10時至上午11時15分，在曼哈頓88號碼頭將有「追思致敬隊飛行」的紀念儀式；下午2時至2時30分，在86號碼頭的無畏號航空母艦博物館(Intrepid Sea, Air and Space Museum)將有海岸警衛隊的搜救展示，接著下午3時30分至下午5時，在布萊恩公園(Bryant Park)則有海軍樂隊表演。

更多紐約艦隊周活動詳情可上http://militarynews.com/app/fleetweeknewyork/index.html查詢。

遊行 曼哈頓 義大利

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