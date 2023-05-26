周末好去處／紐約市夏季市集 挖寶去

為了慶祝夏日來臨，由紐約市 大市集(Grand Bazaar NYC)舉辦的「國際市集」(International Bazzar)將於28日(周日)在曼哈頓登場，包括當地、全世界近180家藝術品製造商將展示富有異國情調的經典款商品，例如手工包、皮包、枕頭地毯、珠寶、非洲印花布等，還有各家食品商帶來的豐富美食和小吃，花一整天逛街也不愁吃；且紐約市大市集還會把所有收入捐獻給紐約市四所公校，玩客在消費的同時也順便奉獻愛心。該活動地址為曼哈頓77街西100號，時間是上午10時至下午5時，入場免費。

滾軸溜冰場 懷舊復古

隨著天氣變暖，洛克菲勒中心的Flipper's滾軸溜冰場即日起已重開至10月，將化身80年代西好萊塢的傳奇復古時代，同時致敬Flipper's音樂溜冰場的創始人Ian Ross，處處可見其初創時的照片和標誌；場地內的霓虹舞廳、懷舊歌曲，尤其吸引年輕人前往嘗鮮，也適合父母帶孩子們穿越過去，了解當時好萊塢的文化輸出，可關注官網查詢特別舉辦的活動和主題之夜；地址是曼哈頓第五大道600號(600 5th Ave)，需購票入場，門票從22元起，更多詳情可查flippers.world/skate/new-york#/。

亞太裔傳統月 10藝術展

5月是亞太裔傳統月，由Brick Aux組織的「亞裔 美國人：舒適圈」(Asian Americana: Comfort)，將於28日(周日)展示十個獨立亞裔藝術家、工作室的作品，專門探討飄洋過海、離鄉背井的亞裔在應對美國文化衝擊後，從新環境中找到新舒適感的過程；欣賞完畢後，造訪者可光顧亞裔攤販的小吃、手工藝品、繪畫作品、超市等，活動地址是「Brick Aux Gallery」的布碌崙Metropolitan大道628號，時間是28日下午2時至5時。

布碌崙國殤日遊行

布碌崙貝瑞吉國殤日遊行是紐約市歷史最悠久的標誌性紀念活動之一，將於29日(周一)登場；今年迎接第156屆，遊行隊伍以彩車載著退伍老兵、在職軍人、消防隊員等，從3大道商業街道向民眾揮手問候，隨後在公園舉行紀念儀式；29日中午11時，參加遊行的彩車從貝瑞吉3大道交78街路口出發，途經濱海大道(Marine Ave)、4大道，最終抵達John Paul Jones公園。