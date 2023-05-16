何孟娟「共振—魏斯貝絲計畫」個展 打破人際藩籬

何孟娟(左)與合作藝術家陳肇驊(右)。(記者許君達／攝影)

台灣藝術家何孟娟策畫的「共振—魏斯貝絲計畫」個展現正在曼哈頓 格林威治村(Greenwich Village)附近的魏斯貝絲畫廊(Westbeth Gallary)舉行；何孟娟15日在駐紐約台北經濟文化辦事處分享自己的創作心路與在魏斯貝絲公寓的居住經歷，她認為，自己身上所帶有的一種「台灣性格」是成功打開受訪者心扉的一個關鍵。

魏斯貝絲藝術家公寓是一棟舊工業大樓活化利用的產物，從1970年開始就以非常低廉的租金 向全球各地的藝術家開放。何孟娟2013年起，多次入住這裡，在這個與眾不同的空間內與藝術家居民、乃至空間本身互動，透過訪談、拍攝、紀錄等形式，創作出「共振-魏斯貝絲計畫」。該計畫的展品包含攝影 、錄像、紀錄片，紀錄藝術家們逐漸變老的過程、以及他們過往的故事，試圖喚起人們對生命的思考。

「共振—魏斯貝絲計畫」展覽一隅。(經文處提供)

何孟娟說，入住魏斯貝絲之初，見到行動不便的老人們扔垃圾、提東西或推輪椅頗為吃力，她就習慣性地按照在台灣的經驗，滿懷善意地伸出援手。後來，她發現自己的善意並不一定會被接受，因為這裡的人其實習慣按照自己的方式生活，好心的幫忙，也許打亂了他們原本的節奏。

然而，也許正是由於這種「侵入式」的幫助打破了人與人之間原本具有的一種結界，讓她不經意間「闖進」了一些人的內心世界。何孟娟說，她經常幫助的一位輪椅老人，後來成了她創作過程中的一個重要聯絡人，很多受訪對象都是在這位老人的參謀之下順利建立起聯繫的。

何孟娟發現，在台灣人的東方性格中，跨過私人場域幫助他人是習以為常的，但不善於分享自己的傷痛，這與美國性格正好相反。這樣一種跨文化體驗，正是紐約所能給創作者們最可貴的財富。