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陳思宏暢談「鬼地方」 盼台灣文學更露臉

記者許君達／紐約報導
台灣作家陳思宏。(記者許君達／攝影)
台灣作家陳思宏。(記者許君達／攝影)

台灣作家陳思宏4月至5月間攜去年在北美發行的新書「鬼地方」(Ghost Town)全美巡迴推廣，參與多場演講和座談活動；紐約是他此次巡迴的最後一站，陳思宏15日在駐紐約台北經濟文化辦事處分享美國巡迴的經歷時表示，台灣文學和文化在世界的能見度有待提高，期待未來有更多優秀的台灣作家站上國際文學舞台。

陳思宏出生於台灣彰化的永靖，現定居柏林。他創作的小說「鬼地方」2022年10月在美國出版，故事圍繞自己的家鄉城鎮展開，用一種馬爾克斯(Gabriel Garcia Marquez)式的風格，與台灣鄉間廣為流行的鬼神意象，構建了一個充滿荒誕色彩的文學世界。本書發行後，已被譯介為10種語言版本，紐約時報也專門刊發書評，使其受到了美國主流文學界的關注。

陳思宏(左二)在美國筆會世界之聲文藝節上，與世界各地作家對談。(經文處供圖)
陳思宏(左二)在美國筆會世界之聲文藝節上，與世界各地作家對談。(經文處供圖)

陳思宏是繼2019年的吳明益之後，史上第二位受邀出席美國筆會世界之聲文藝節(PENWorld Voices Festival)的台灣作家。不過陳思宏表示，他在得知這一情況後，第一反應是，「我『才』是第二個？」他認為台灣的文學創作者們還需要增加在國際上的能見度；他說起自己曾經看過的一個以發掘圖書為主題的YouTube創作者，「他在紐約找與台灣有關的書時，店員最後只找出了『鬼地方』這一本。」

陳思宏表示，筆會是一個很重量級的地方，在這裡所能見到的一些看似普通的人，很可能就是某位名家或大師。他說，透過筆會這個全球作家交流的平台，他認識到「原來書這個東西也是可以推廣的」。他說，文學不是一個競爭的場域，而是大家相互交流的空間，不僅是作家與作家的交流，也是與讀者、甚至周邊環境的交流。

陳思宏說，作為一個外來者，紐約給他未來的創作帶來了很多靈感。在路過曼哈頓的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)時，他發現一台昂貴的鋼琴像垃圾一樣被擺在公園外無人問津，公園內的紐約人對此習以為常，但陳思宏卻捕捉到了其中不合常理的荒謬之處，「對作家來講，『新鮮』是一件很難得的事，這些新鮮感把作家拉出他的日常生活，為創作提供了養分。」

紐約時報 曼哈頓 小說

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