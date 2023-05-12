周末好去處／兒童博物館 共慶母親節

布碌崙 (布魯克林)兒童博物館(Brooklyn Children's Museum)將於13日(周六)早10時至下午5時舉辦一系列的母親節慶祝活動，其中包括綠色食物製作、天然染料和紡織品介紹、香草植物護身符製作、彩紙花卉製作、家庭瑜伽、故事會時間等，培養感恩之心，也感謝社區以及大自然母親對人類的養育。活動免費，地址為布碌崙大道145號，詳情可參考https://reurl.cc/mlVx5A，或致電(718)735-4400。

★曼哈頓 上西區 日本日遊行

延續去年的慶祝傳統，日本日(Japan Day)的遊行活動以及街頭市集，將於13日下午1時至4時間在曼哈頓上西區展開，遊行將在1時開始，由81街交中央公園西街(Central Park West)出發，沿中央公園西街行進直至72街，在72街哥倫布大道(Columbus Ave.)至中央公園西街路段，則有五花八門的食物、街頭市集來為民眾助興。活動免費，詳情可參考https://japanparadenyc.org/，或致電(212)398-7145。

★展望公園 國際候鳥日

布碌崙展望公園Audubon Center將在13日上午10時至下午1時，舉辦國際候鳥日(International Migratory Bird Day)系列活動，展望公園的物種超過250種，在春天的一日看到100種物種的情況並不少見。上午10時至12時，為「博物學家」活動，了解當地植物及對候鳥的影響，上午11時至12時，為「行走自然」活動，博物學家將帶領參觀者了解自然。中午12時至下午1時，則為「大自然幫手」活動，了解如何通過清理湖岸、鋪設覆蓋物、清除入侵物種以健康生態。活動免費，詳情可參考https://reurl.cc/xlyNM4。

★探索自然 了解爬行兩棲動物

位於曼哈頓的天然林地英伍德山公園(Inwood Hill Park)，將於14日(周日)下午1時至2時間，舉辦「探索自然：了解爬行動物與兩棲動物」活動。參觀者們將與「城市公園巡遊員」一同探索公園，尋找並了解以紐約市為家的海龜、蛇、青蛙與蠑螈。活動免費，地址為曼哈頓Seaman大道交Isham街，詳情可參考https://urlis.net/m0uv83u3，或致電(212)304-2277。