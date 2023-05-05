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草間彌生最大藝廊個展 「無限鏡屋」5月11日回歸紐約

記者劉梓祁／紐約報導
草間彌生為當代波普藝術代表性成員之一。(取自David Zwirner畫廊臉書)
草間彌生為當代波普藝術代表性成員之一。(取自David Zwirner畫廊臉書)

知名日裔藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)，迄今最大規模的藝廊個展，將於11日(周四)登陸曼哈頓，展出包括她的新繪畫、裝置、雕塑等作品，包括廣受歡迎且重新搭建的「無限鏡屋」(Infinity Mirror Room)，和經典以南瓜、花朵為主題的繪畫與雕塑。此次展覽開放民眾免費參觀，目前已開放預約搶票。

草間彌生過往無限鏡屋展覽。(取自David Zwirner畫廊臉書)
草間彌生過往無限鏡屋展覽。(取自David Zwirner畫廊臉書)

★亞太裔月 大師歸來 

一年一度的亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)已經到來，紐約市作為全國最多元的城市之一，每年此時都會有許多亞洲文化節慶活動舉辦，例如台灣街坊節、日本文化節、歌舞雜劇節等，不僅為市民和遊客提供了一個了解亞洲文化、探究其風俗和傳統的獨有機會，也為亞太裔社區創造了慶祝和弘揚自身文化的機會。

草間彌生藝術作品。(取自David Zwirner畫廊臉書)
草間彌生藝術作品。(取自David Zwirner畫廊臉書)

93歲高齡的藝術家草間彌生，也將攜帶最新作品重返紐約開設個展，展廳設在David Zwirner藝廊，為她與該藝廊相隔十年的再次合作。

草間彌生花朵雕塑作品。(取自David Zwirner畫廊臉書)
草間彌生花朵雕塑作品。(取自David Zwirner畫廊臉書)

★擁抱鮮花 創作主題

展覽名為「我在擁抱鮮花中度過每一天」(I Spend Each Day Embracing Flowers)，草間彌生在談及含義時表示，「它代表了一首心靈之歌，是來自宇宙中心的歌」，邀請青年們與她的作品一同吟唱。

作為當代最有影響力的藝術家之一，草間彌生在藝術史上擁有獨特地位。自在60年代初期融合流行藝術和極簡主義以來，創作不少個性化作品，那些被譽為具有高辨識度的作品，經常使用像圓點等的重複元素，辨識度極高。

草間彌生南瓜雕塑。(取自David Zwirner畫廊臉書)
草間彌生南瓜雕塑。(取自David Zwirner畫廊臉書)

本次展覽有三件花朵雕塑與展名相同。草間彌生受到自然界魅力的啟發，頻繁將花卉和植物作為創作主題。此次展出的巨大雕塑，呈現出充滿生機的花園氛圍，讓人彷彿置身於自然世界之中。展品中還有三件巨大的波浪形南瓜雕塑，展現了草間彌生幾十年來重新想像的有機形態。

草間彌生與「每天我為愛祈禱」系列畫作。(取自David Zwirner畫廊臉書)
草間彌生與「每天我為愛祈禱」系列畫作。(取自David Zwirner畫廊臉書)

★36幅畫作 為愛祈禱

展品中還包括36幅繪畫作品，其中大部分是草間彌生最新系列作品「每天我為愛祈禱」(Every Day I Pray For Love)，以色彩鮮艷著稱，系列作品中有許多微小細節和形狀的重複刻畫。

此次的展覽中，也將有草間彌生的無限鏡屋。(取自David Zwirner畫廊臉書...
此次的展覽中，也將有草間彌生的無限鏡屋。(取自David Zwirner畫廊臉書)

同時，展覽還將呈現一個新的「無限鏡屋」，名為「夢想地球的形性，我將獻上我的愛」(Dreaming of Earth's Sphericity, I Would Offer My Love)，通過燈光和鏡子創造藝術景象。該作品內部裝有圓形的彩色窗戶，窗戶讓自然和人造光在充滿人群的沉浸式空間中流動。觀眾可以進入其中，通過玻璃的反射，看到自己的影像被多次反射。

草間彌生迄今最大規模的藝廊個展，將於11日登陸曼哈頓。(取自David Zwir...
草間彌生迄今最大規模的藝廊個展，將於11日登陸曼哈頓。(取自David Zwirner畫廊臉書)

草間彌生於1929年出生於日本松本市，1958年移居紐約，並很快成為波普藝術(Pop Art)的代表性成員之一，上一次在紐約開展為2021年在紐約植物園(New York Botanical Garden)，當時展出了巨型雕塑、無限鏡屋和新舊作品。

本次展覽入場免費，以先到先得的方式獲取入場資格，民眾可在David Zwirner網站上註冊，網址為https://www.davidzwirner.com/，畫廊地址為西19街525號。展出時間為11日至7月21日，開放時間為每周二至周日上午10時至下午6時。

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