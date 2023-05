草間彌生最大藝廊個展 「無限鏡屋」5月11日回歸紐約

草間彌生為當代波普藝術代表性成員之一。(取自David Zwirner畫廊臉書)

知名日裔藝術家草間彌生(Yayoi Kusama),迄今最大規模的藝廊個展,將於11日(周四)登陸曼哈頓,展出包括她的新繪畫、裝置、雕塑 等作品,包括廣受歡迎且重新搭建的「無限鏡屋」(Infinity Mirror Room),和經典以南瓜、花朵為主題的繪畫與雕塑。此次展覽開放民眾免費參觀,目前已開放預約搶票。

草間彌生過往無限鏡屋展覽。(取自David Zwirner畫廊臉書)

★亞太裔月 大師歸來

一年一度的亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)已經到來,紐約市作為全國最多元的城市之一,每年此時都會有許多亞洲文化節慶活動舉辦,例如台灣街坊節、日本 文化節、歌舞雜劇節等,不僅為市民和遊客提供了一個了解亞洲文化、探究其風俗和傳統的獨有機會,也為亞太裔社區創造了慶祝和弘揚自身文化的機會。

草間彌生藝術作品。(取自David Zwirner畫廊臉書)

93歲高齡的藝術家草間彌生,也將攜帶最新作品重返紐約開設個展,展廳設在David Zwirner藝廊,為她與該藝廊相隔十年的再次合作。

草間彌生花朵雕塑作品。(取自David Zwirner畫廊臉書)

★擁抱鮮花 創作主題

展覽名為「我在擁抱鮮花中度過每一天」(I Spend Each Day Embracing Flowers),草間彌生在談及含義時表示,「它代表了一首心靈之歌,是來自宇宙中心的歌」,邀請青年們與她的作品一同吟唱。

作為當代最有影響力的藝術家之一,草間彌生在藝術史上擁有獨特地位。自在60年代初期融合流行藝術和極簡主義以來,創作不少個性化作品,那些被譽為具有高辨識度的作品,經常使用像圓點等的重複元素,辨識度極高。

草間彌生南瓜雕塑。(取自David Zwirner畫廊臉書)

本次展覽有三件花朵雕塑與展名相同。草間彌生受到自然界魅力的啟發,頻繁將花卉和植物作為創作主題。此次展出的巨大雕塑,呈現出充滿生機的花園氛圍,讓人彷彿置身於自然世界之中。展品中還有三件巨大的波浪形南瓜雕塑,展現了草間彌生幾十年來重新想像的有機形態。

草間彌生與「每天我為愛祈禱」系列畫作。(取自David Zwirner畫廊臉書)

★36幅畫作 為愛祈禱

展品中還包括36幅繪畫作品,其中大部分是草間彌生最新系列作品「每天我為愛祈禱」(Every Day I Pray For Love),以色彩鮮艷著稱,系列作品中有許多微小細節和形狀的重複刻畫。

此次的展覽中,也將有草間彌生的無限鏡屋。(取自David Zwirner畫廊臉書)

同時,展覽還將呈現一個新的「無限鏡屋」,名為「夢想地球的形性,我將獻上我的愛」(Dreaming of Earth's Sphericity, I Would Offer My Love),通過燈光和鏡子創造藝術景象。該作品內部裝有圓形的彩色窗戶,窗戶讓自然和人造光在充滿人群的沉浸式空間中流動。觀眾可以進入其中,通過玻璃的反射,看到自己的影像被多次反射。

草間彌生迄今最大規模的藝廊個展,將於11日登陸曼哈頓。(取自David Zwirner畫廊臉書)

草間彌生於1929年出生於日本松本市,1958年移居紐約,並很快成為波普藝術(Pop Art)的代表性成員之一,上一次在紐約開展為2021年在紐約植物園 (New York Botanical Garden),當時展出了巨型雕塑、無限鏡屋和新舊作品。

本次展覽入場免費,以先到先得的方式獲取入場資格,民眾可在David Zwirner網站上註冊,網址為https://www.davidzwirner.com/,畫廊地址為西19街525號。展出時間為11日至7月21日,開放時間為每周二至周日上午10時至下午6時。