周末好去處／木偶合作社「春之權利」活動 免費

木偶合作社(The Puppeteers Cooperative)將於7日(周日)上午11時在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)的老石屋博物館(Old Stone House)舉辦一年一度的「春之權利」(Right of Spring)活動。本次活動的主題是好奇心、言論自由、信息自由和讀書熱情，將有許多色彩繽紛的木偶和一個個奇妙故事，向到場家庭宣導獲取知識的重要性。本活動免費，適合所有孩童與家長，現場還將有音樂表演，詳情可參考https://reurl.cc/1eRAbp。

●治療犬解壓互動

乖狗基金會(Good Dog Foundation)和蘭德爾島公園聯盟(Randalls Island Park Alliance)將於6日(周六)下午2時在蘭德爾島公園的城市農場處舉辦「農場裡的治療犬」活動，以慶祝心理健康 意識月(Mental Health Awareness Month)。到場家庭可以和訓練有素的治療犬互動，在5月第一個周六下午放鬆身心，不僅能夠緩解壓力和焦慮，還可以提高心理健康水平。本活動免費，需提前註冊，詳情可參考https://reurl.cc/NqedYq。

●第5屆公校電影 節

由市公園局、市長媒體娛樂辦公室和市教育局聯合舉辦的「第五屆年度公校電影節」將於6日(周六)晚上8時在曼哈頓聖尼古拉斯公園(St. Nicholas Park)舉辦，以展示全市學生的藝術天賦和多樣性，並鼓勵學生創作、提升學生自信和促進學生之間的合作和交流。活動免費向公眾開放，到場家庭需要自行攜帶毯子或椅子，嚴禁攜帶玻璃瓶和酒精飲料，詳情可參考https://reurl.cc/OVW3RR。

●崔恩堡戶外音樂劇

由市公園局、崔恩堡公園基金(Fort Tryon Park Trust)和Pied Piper兒童劇院聯合舉辦的音樂劇表演活動，將於7日(周日)下午3時在崔恩堡公園的Dongan草坪舉辦，帶來「亞當斯一家」(The Addams Family)的選段表演。由當地年輕人組成的團隊，將透過充滿活力和創意的方式表演，並融入多種音樂元素。表演劇場設在戶外，在欣賞表演的同時，也能和孩子家人享受自然環境。活動免費，詳情可參考https://reurl.cc/Q4QAmq。