我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

周末好去處／木偶合作社「春之權利」活動 免費

記者劉梓祁整理

木偶合作社(The Puppeteers Cooperative)將於7日(周日)上午11時在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)的老石屋博物館(Old Stone House)舉辦一年一度的「春之權利」(Right of Spring)活動。本次活動的主題是好奇心、言論自由、信息自由和讀書熱情，將有許多色彩繽紛的木偶和一個個奇妙故事，向到場家庭宣導獲取知識的重要性。本活動免費，適合所有孩童與家長，現場還將有音樂表演，詳情可參考https://reurl.cc/1eRAbp

●治療犬解壓互動

乖狗基金會(Good Dog Foundation)和蘭德爾島公園聯盟(Randalls Island Park Alliance)將於6日(周六)下午2時在蘭德爾島公園的城市農場處舉辦「農場裡的治療犬」活動，以慶祝心理健康意識月(Mental Health Awareness Month)。到場家庭可以和訓練有素的治療犬互動，在5月第一個周六下午放鬆身心，不僅能夠緩解壓力和焦慮，還可以提高心理健康水平。本活動免費，需提前註冊，詳情可參考https://reurl.cc/NqedYq

●第5屆公校電影

由市公園局、市長媒體娛樂辦公室和市教育局聯合舉辦的「第五屆年度公校電影節」將於6日(周六)晚上8時在曼哈頓聖尼古拉斯公園(St. Nicholas Park)舉辦，以展示全市學生的藝術天賦和多樣性，並鼓勵學生創作、提升學生自信和促進學生之間的合作和交流。活動免費向公眾開放，到場家庭需要自行攜帶毯子或椅子，嚴禁攜帶玻璃瓶和酒精飲料，詳情可參考https://reurl.cc/OVW3RR

●崔恩堡戶外音樂劇

由市公園局、崔恩堡公園基金(Fort Tryon Park Trust)和Pied Piper兒童劇院聯合舉辦的音樂劇表演活動，將於7日(周日)下午3時在崔恩堡公園的Dongan草坪舉辦，帶來「亞當斯一家」(The Addams Family)的選段表演。由當地年輕人組成的團隊，將透過充滿活力和創意的方式表演，並融入多種音樂元素。表演劇場設在戶外，在欣賞表演的同時，也能和孩子家人享受自然環境。活動免費，詳情可參考https://reurl.cc/Q4QAmq

公校 電影 心理健康

上一則

紐約客談／髒亂差？因法拉盛正發展

下一則

助力學區 張艾麗參選長島大頸教育局董事

延伸閱讀

美遣返「第42號令」11日過期 墨允續收容4國無證客

美遣返「第42號令」11日過期 墨允續收容4國無證客
樂活50加基金會 5/16分享健康資源

樂活50加基金會 5/16分享健康資源
「紐約藝術之橋」29日研討會 關注心理健康

「紐約藝術之橋」29日研討會 關注心理健康
從4方面下手 根治心理健康危機 市議會擬投資社區

從4方面下手 根治心理健康危機 市議會擬投資社區
免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人

免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事