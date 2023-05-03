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棄瓦斯爐改電磁爐 家中空氣品質提升

記者顏潔恩／紐約報導
研究顯示，捨棄瓦斯爐，改用電磁爐後家中空氣質量提升。(Getty Images)
研究顯示，捨棄瓦斯爐，改用電磁爐後家中空氣質量提升。(Getty Images)

紐約市一項針對布朗士公寓從瓦斯爐改用電磁爐的實驗，在進行十個月後公布結果，發現改用電磁爐的家庭中，家中的空氣質量均有提升。

這項試行計畫由環保組織WE ACT for Environmental Justice，與市房屋局(NYCHA)、能量節約組織(Association for Energy Efficiency)、哥倫比亞大學等進行，在去年2月以布朗士華生大道(Watson Ave)1417號公寓的20個家庭為實驗對象，讓十個家庭改用電磁爐，其他的繼續使用瓦斯爐。

根據實驗結果，在實驗進行十個月以後，發現改用電磁爐的住客，家中的空氣質量相較還在用瓦斯爐的住家有所提升，家中的二氧化碳日濃度降低了35%，一氧化碳日濃度則下降近43%。

實驗中改用電磁爐的Shavon Marino表示，雖一開始花了點時間適應，但很快便愛上使用電磁爐，除容易清潔外，她也很驚訝很快便將食物煮熟；空氣質量的提升也是一項好處，令人感到更安全，七歲的女兒再長大點就能夠學習使用。

參與這項研究的哥倫比亞學院博士生達悟妲(Misbath Daouda)表示，從化石燃料驅動設備改用其他裝置，不能將瓦斯爐看作單一的設備，還需關注家中需要更換及改進的其他系統；「以改善空氣質量、減碳為目標」，這將包括偵查居民的暖氣系統。

改用電器可能會引起人們對昂貴的水電費的擔憂。研究人員估計，使用電磁爐每月的電費會增加六元左右。但研究發現，僅支付烹飪瓦斯費用的家庭，將看到他們的瓦斯帳單為零，每月可節省約11元的費用，增加的電費幾乎抵銷。

布朗士 減碳 紐約市

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