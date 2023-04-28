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周末好去處／曼哈頓國際雕塑節 歌手、樂隊獻唱

記者顏潔恩／紐約報導

Grand Central Partnership將於4月29日(周六)舉辦的國際雕塑節(International Sculpture Day)，邀請民眾前往曼哈頓中城，觀賞新裝置的希臘藝術家Sophia Vari的九個雕塑作品；當日中午12時至下午3時，主辦方將舉辦一系列免費的藝術活動，適合一家大小在陽光明媚的天氣裡出動，歌手Bobby Harden、樂隊Soul Purpose Band也將獻唱活躍氣氛，地址是公園大道375號，可瀏覽https://shorturl.at/hrvW3了解更多。

布朗士夜市回歸 品嘗各國美食

至今已辦六年的布朗士夜市(Bronx Night Market)，將在4月29日(周六)回歸，時間是下午1時至7時，每次都會吸引數千人到福德漢姆廣場(Fordham Plaza)參與活動；作為曼哈頓上城最大的美食活動，至少有50家提供美食、包裝食品、飲品、手工藝品的攤位，展售來自世界各國的美食和文化，當日活動還有現場音樂、樂隊演奏、青少年團體表演等，不容錯過。直到10月為止，布朗士夜市每月都會舉辦一次，詳情可訪https://shorturl.at/tBOTV

家庭式搖滾劇場 親子音樂啟蒙

搖滾劇場(The Rock and Roll Playhouse)是在全美歷史悠久的家庭音樂會，將在4月30日(周日)上午11時，於布碌崙Brooklyn Bowl舉辦，地址是布碌崙Wythe大道61號；創辦活動的宗旨是讓孩子們邊聽經典搖滾音樂，一邊唱歌、玩耍，表演者演繹多首搖滾史上最具標誌性的歌目，針對十歲以下孩童，主辦方也設有遊戲、講故事的攤位，給孩子們帶來早期的音樂啟蒙教育，詳情可訪brooklynbowl.com/brooklyn

阿斯托利亞國際文化節

第九屆「阿斯托利亞國際文化節」(Astoria! International Cultural Festival)將於4月30日(周日)中午12時30分在Broadway交31大道的街頭舉行，屆時多個團體將帶來多元文化的傳統舞蹈、樂器表演，活動免費；該活動由Central Astoria Local Development Coalition舉辦，宗旨是促進各族裔的背景和文化理解，以美食、購物、娛樂的方式加深交流，並打造和平安康的社區。

查詢活動詳情，民眾可以瀏覽https://www.centralastoria.org

美食 布朗士 雕塑

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