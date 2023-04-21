周末好去處／「目的地宇宙」展覽 沉浸式太空體驗
一個名為「目的地宇宙：沉浸式太空體驗」的展覽日前在曼哈頓下城開幕，展覽將以令人驚歎的聲光效果，帶人身臨其境地探索我們所在的太陽系、銀河系，甚至更遠的宇宙。這個展覽將首先帶我們回顧1960年代的太空競賽，然後乘坐載人飛船飛向太空，觀眾將從太空回望地球，然後從一個行星飛到另一個行星，登錄金星，最近距離了解這個和地球最像的行星，然後將從太陽系飛往另一個星系，開始遨遊太空之旅。這個展覽將持續到6月4日。詳情請登錄網站：https://reurl.cc/9VAXrO。
●紐約啤酒節 150種風味啤酒供嘗
紐約市啤酒節將於22日(周六)在曼哈頓的切爾西工業城(Chelsea Industrial)舉行，主辦方提供了150種不同風味的發酵啤酒和蘋果酒共品嘗。客人可以在整個晚上無限制地品嘗精釀啤酒樣品，現場還有娛樂活動、食物和互動遊戲。客人只需支付門票費即可入場，客人會拿到一個杯子，杯子上有兩盎司的倒酒線，客人可以品嘗任何啤酒。主辦方規定，必須有身分證件證明年滿21周歲，一旦離場就不能再次進入，寵物可以入場，不允許嬰幼兒進入，場內不許吸菸。詳情請參閱：https://reurl.cc/gZbmWb。
●國王劇院聽「我們的星球」音樂會
「我們的星球」(Our Planet)是一部具有里程碑意義的八集系列紀錄片。這部紀錄片現在被重新設計為一場令人歎為觀止的兩小時現場表演，在將令人驚歎的電影畫面帶到大屏幕上的同時，管弦樂隊將在現場演奏。這個演出將在布碌崙的國王劇院舉行，這部由「我們的星球」的姐妹篇「地球」創作者製作的作品，讚美了大自然的奇跡、動物物種之間的相互聯繫，以及不斷增長的人類對地球的責任和危害性。詳情請登錄https://reurl.cc/V8ZX55。
●埃弗里特兒童花園 慶25周年
位於紐約植物園(NYBG)的埃弗里特兒童花園(Everett Children's Garden)迎來25歲生日，花園將舉辦一系列活動，幫助小朋友認識大自然，增長科學知識。多年來，這個兒童花園培養了幾代教育人士和環保主義者。小朋友可以參觀花園，為毛毛蟲唱生日快樂歌，參加各種標誌性的活動，比如探索植物的生長規律和池塘生物。花園內的維多利亞遊樂場將舉辦一個以生日為主題的茶會，小朋友還可以把派對禮物帶回家。詳情請參閱https://reurl.cc/lvbd5Q。
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