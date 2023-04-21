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主題花展多 紐約春天色彩繽紛、生機盎然

記者胡聲橋／紐約報導
長島Manorville鬱金香節田野中的鬱金香。(取自鬱金香節網站)
長島Manorville鬱金香節田野中的鬱金香。(取自鬱金香節網站)

春日到來，紐約的公園因為盛開的鮮花而五彩繽紛，生機盎然，同時到來的還有紐約市各種主題花展，把城市裝點得分外多姿多彩。

曼哈頓上西區 鬱金香節

西區社區花園園內景色。(取自該花園Instagram頁面)
西區社區花園園內景色。(取自該花園Instagram頁面)

鬱金香是春季的主角花卉之一，熱情奔放的鬱金香讓紐約市精神為之一振。位於曼哈頓上西區社區花園(West Side Community Garden)正在舉行第45屆鬱金香節，現在是鬱金香的花期最高峰，1萬5000朵各種色彩和形狀的鬱金香爭相怒放，令人目不暇接。

西區社區花園盛開的鬱金香。(取自該花園Instagram頁面)
西區社區花園盛開的鬱金香。(取自該花園Instagram頁面)

這個花園位於西89街，在阿姆斯特丹大道(Amsterdam Avenue)和哥倫布大道(Columbus Avenue)之間，被稱為曼哈頓的秘密花園。為了襯托鬱金香，花園裡還種了春番紅花、風信子和旱水仙等其他花草作為補充。民眾可免費遊覽花園，4月22到24日，花園還會有義工介紹園藝知識並回答問題。

麥迪遜廣場公園「花的幾何」特別展覽。(取自公園臉書)
麥迪遜廣場公園「花的幾何」特別展覽。(取自公園臉書)

★「花的幾何」展覽 饒有趣味

曼哈頓的另一個看花好去處是麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)；去年秋天，這個公園的團隊就種下了1萬株球莖，今年公園與數學家合作，創建了一個名為「花的幾何」的特別展覽，該展覽將鬱金香、風信子、旱水仙和銀蓮花等花卉按斐波那契數列(Fibonacci sequence)排列，組成別致的幾何圖案，饒有趣味。這個特別展覽正在開放中，將持續到5月9日。

長島Manorville鬱金香節田野中的鬱金香。(取自鬱金香節網站)
長島Manorville鬱金香節田野中的鬱金香。(取自鬱金香節網站)

對於鬱金香迷來說，如果覺得觀看城市裡的鬱金香不過癮，還可以開車一個半小時前往長島的Manorville，那裡也在舉辦一個鬱金香節，數百萬朵鬱金香正在田野裡爭相綻放；這個鬱金香節由Waterdrinker Family Farm & Garden主辦，是一個非常適合家庭與孩子一起前往的節日，遊客可以到野外呼吸新鮮空氣，觀賞鬱金香，也可以採摘鬱金香。為了讓活動更豐富多彩，主辦者還為成年人準備了迷你高爾夫，為孩子準備了遊樂設施和農場動物園。

紐約大都會博物館修道院展館內的花園。(記者胡聲橋/攝影)
紐約大都會博物館修道院展館內的花園。(記者胡聲橋/攝影)

★大都會博物館 奇花異草

此外，紐約的大都會博物館也有不為人知的賞花寶地；博物館由兩部分組成，一部分是眾所周知的第五大道的正館，另一部分是位於曼哈頓北部崔恩堡公園(Fort Tryon Park)，園內的The Met Cloisters修道院中種有許多奇花異草。

紐約大都會博物館修道院展館花園內的花草。(取自博物館網站)
紐約大都會博物館修道院展館花園內的花草。(取自博物館網站)

儘管那裡的花草不名貴、不艷麗，似乎是以一種與世無爭的態度，默默地生長在一個與世隔絕的時間膠囊中。不過，如果你以為這些花草只是些普通花草，那就錯了，那裡的花草有些非常罕見，而且有著非常獨特的特性。博物館介紹，花園裡的花草有愉悅、營養、醫藥、藝術甚至魔術等各種功用。春天到了，萬物復甦，去大都會博物館修道院觀賞園內花草會是一種非常獨特的體驗。

布碌崙植物園成排成片的Prunus Kanzan櫻花。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙植物園成排成片的Prunus Kanzan櫻花。(記者胡聲橋/攝影)

★布碌崙植物園 櫻花絢爛

同時，紐約市櫻花季也正在進行，如果市民想要觀賞櫻花，這個周末應該去布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)，絢爛壯觀的複瓣櫻花Prunus Kanzan本周末開花最盛。除了這種復瓣櫻花，植物園內還有其他25種不同的櫻花，觀賞者可以悠閒漫步植物園，品味不同櫻花的風情。植物園內還有一個日本園，櫻花綻放季節會安排各種文化活動，也不可錯過。

布碌崙植物園盛開的Prunus Kanzan櫻花。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙植物園盛開的Prunus Kanzan櫻花。(記者胡聲橋/攝影)

此外，位於布朗士的紐約植物園的蘭花展這個周日是最後一天展出。這個蘭花展出自華裔設計師鄺莉莉之手，首次以中華古典文化為背景，凸顯主題「自然的遺產」(The Orchid Show: Natural Heritage)。賞花、讀詩、追思歷史，參觀者可以在如夢似幻的花海中體會中華文化的風韻。

植物園 博物館 曼哈頓

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